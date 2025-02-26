Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Số 264 Trần Khánh Dư, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai thiết kế concept 2d các dự án công trình theo phân công của quản lý
Triển khai bản vẽ phối cảnh 3D
Triển khai chi tiết bản vẽ kỹ thuật
Phối hợp với các bộ môn liên quan trong việc triển khai hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế
Hỗ trợ các công việc của phòng ban theo nhu cầu từng thời điểm và được sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các ngành liên quan Thiết kế Kiến trúc, Nội thất, Xây dựng,...
Sử dụng thành thạo Auto-Cad 2D và một số phần mềm thiết kế khác.
Có tinh thần sáng tạo và ham học hỏi
Có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, chủ động, làm việc độc lập, đề cao tính chính xác
Sử dụng thành thạo Auto-Cad 2D và một số phần mềm thiết kế khác.
Có tinh thần sáng tạo và ham học hỏi
Có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, chủ động, làm việc độc lập, đề cao tính chính xác
Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Xét tăng lương hàng năm tương xứng với đóng góp của cá nhân
Chế độ phúc lợi theo quy định công ty
Chế độ nghỉ ngày lễ, tết và du lịch hàng năm đầy đủ theo lịch Công ty và Nhà nước
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Xét tăng lương hàng năm tương xứng với đóng góp của cá nhân
Chế độ phúc lợi theo quy định công ty
Chế độ nghỉ ngày lễ, tết và du lịch hàng năm đầy đủ theo lịch Công ty và Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI