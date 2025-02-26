Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Số 264 Trần Khánh Dư, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai thiết kế concept 2d các dự án công trình theo phân công của quản lý

Triển khai bản vẽ phối cảnh 3D

Triển khai chi tiết bản vẽ kỹ thuật

Phối hợp với các bộ môn liên quan trong việc triển khai hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế

Hỗ trợ các công việc của phòng ban theo nhu cầu từng thời điểm và được sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan Thiết kế Kiến trúc, Nội thất, Xây dựng,...

Sử dụng thành thạo Auto-Cad 2D và một số phần mềm thiết kế khác.

Có tinh thần sáng tạo và ham học hỏi

Có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, chủ động, làm việc độc lập, đề cao tính chính xác

Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Xét tăng lương hàng năm tương xứng với đóng góp của cá nhân

Chế độ phúc lợi theo quy định công ty

Chế độ nghỉ ngày lễ, tết và du lịch hàng năm đầy đủ theo lịch Công ty và Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin