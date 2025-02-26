Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Số 264 Trần Khánh Dư, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai thiết kế concept 2d các dự án công trình theo phân công của quản lý
Triển khai bản vẽ phối cảnh 3D
Triển khai chi tiết bản vẽ kỹ thuật
Phối hợp với các bộ môn liên quan trong việc triển khai hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế
Hỗ trợ các công việc của phòng ban theo nhu cầu từng thời điểm và được sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan Thiết kế Kiến trúc, Nội thất, Xây dựng,...
Sử dụng thành thạo Auto-Cad 2D và một số phần mềm thiết kế khác.
Có tinh thần sáng tạo và ham học hỏi
Có ý thức trách nhiệm trong công việc được giao, chủ động, làm việc độc lập, đề cao tính chính xác

Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Xét tăng lương hàng năm tương xứng với đóng góp của cá nhân
Chế độ phúc lợi theo quy định công ty
Chế độ nghỉ ngày lễ, tết và du lịch hàng năm đầy đủ theo lịch Công ty và Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngõ 11 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

