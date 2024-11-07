Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Chánh ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Tìm hiểu và phát triển hệ thống kênh MT
Tìm đối tác và mở mới
Chăm sóc và xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng
Giám sát, theo dõi công việc kinh doanh
Đàm phán, đề xuất các chương trình khuyến mại cho khách hàng trực tiếp phụ trách
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thu hồi công nợ,...
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ Sinh năm 1990-2000
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thịt, thực phẩm và các sản phẩm chế biến
Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc
Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu
Tự tin và năng động, có tư duy kinh doanh, tư duy khách hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thử việc 85% lương cơ bản
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
