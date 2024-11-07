Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Chánh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Tìm hiểu và phát triển hệ thống kênh MT

Tìm đối tác và mở mới

Chăm sóc và xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng

Giám sát, theo dõi công việc kinh doanh

Đàm phán, đề xuất các chương trình khuyến mại cho khách hàng trực tiếp phụ trách

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thu hồi công nợ,...

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ Sinh năm 1990-2000

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thịt, thực phẩm và các sản phẩm chế biến

Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc

Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu

Tự tin và năng động, có tư duy kinh doanh, tư duy khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc 85% lương cơ bản

Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin