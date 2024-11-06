Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO
- Hồ Chí Minh: 76 Nguyễn Thời Trung, Thạch Bàn, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng (khách , đại lý, tạp hóa, siêu thị...)
Sử dụng các công cụ Social media để lan tỏa thương hiệu, sản phẩm đến Khách hàng
Tư vấn sản phẩm và chính sách bán hàng của công ty đến Khách hàng
Chạy thị trường,giới thiệu sản phẩm cho khách bán thử nghiệm
Tìm kiếm cách tiêu thụ,quảng bá sản phẩm trên các nền tảng xã hội
Duy trì liên hệ với khách hàng,xử lý các vấn đề của khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tác phong làm việc chuyên nghiệp
Chịu được áp lực
Khả năng giao tiếp tốt
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng trung.
Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO Thì Được Hưởng Những Gì
Hà Nội: 15tr + 1%hh + thưởng
Được đóng bảo hiểm đầy đủ.
Cơm trưa tại công ty
Được thưởng nếu làm tốt công việc
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ngày Lễ theo quy định của Nhà nước
Được thăng tiến nếu thược hiện tốt công việc
Làm việc trong môi trường startup - nhân sự trẻ năng động và phát huy được năng lực của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
