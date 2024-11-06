Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH KẸO DẺO BOBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76 Nguyễn Thời Trung, Thạch Bàn, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng (khách , đại lý, tạp hóa, siêu thị...)

Sử dụng các công cụ Social media để lan tỏa thương hiệu, sản phẩm đến Khách hàng

Tư vấn sản phẩm và chính sách bán hàng của công ty đến Khách hàng

Chạy thị trường,giới thiệu sản phẩm cho khách bán thử nghiệm

Tìm kiếm cách tiêu thụ,quảng bá sản phẩm trên các nền tảng xã hội

Duy trì liên hệ với khách hàng,xử lý các vấn đề của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Dưới 30 tuổi có kinh nghiệm về sale ( ít nhất là 1 năm)

Tác phong làm việc chuyên nghiệp

Chịu được áp lực

Khả năng giao tiếp tốt

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng trung.

Quyền Lợi Được Hưởng

HCM: 15tr- 25tr + 1%hh+ thưởng

Hà Nội: 15tr + 1%hh + thưởng

Được đóng bảo hiểm đầy đủ.

Cơm trưa tại công ty

Được thưởng nếu làm tốt công việc

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ngày Lễ theo quy định của Nhà nước

Được thăng tiến nếu thược hiện tốt công việc

Làm việc trong môi trường startup - nhân sự trẻ năng động và phát huy được năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

