Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Khai thác khách hàng kênh MT, chào hàng, đàm phán các điều khoản, điều kiện của hợp đồng kênh MT
- Tham mưu cho Quản lý và tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các tình huống phát sinh trong kênh MT.
- Triển khai, giám sát các kế hoạch bán hàng, các hoạt động hỗ trợ bán hàng, các chương trình, dự án phát triển kênh MT
- Lập báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện
- Quản lý, phân công, hỗ trợ các nhân viên kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu bán hàng
- Xây dựng, đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh kênh MT.
- Làm việc tại văn phòng Q. Tân Bình và các khu vực kênh MT phụ trách
- Giờ làm việc hành chánh: 07:00 - 16:30

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Trình độ: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành QTKD...
- Có xe máy
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên làm việc trong ngành F&B hoặc tiêu dùng nhanh
- Chấp nhận công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Đến với Thái Sơn, ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:
- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;
- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;
- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;
- Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;
- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;
- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghĩ dưỡng hàng năm .v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2C Phổ Quang, Phường 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

