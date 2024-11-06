Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Đến 10 Triệu

• Triển khai bán hàng, đặt hàng, giới thiệu sản phẩm tại các chuỗi siêu thị, siêu thị mới trên địa bàn phụ trách.

• Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.

• Bán hàng đảm bảo doanh số được giao, thực hiện kịp tiến độ.

• Triển khai các chương trình khuyến mại, chính sách bán hàng cho các siêu thị

• Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.

• Nâng cao doanh số, xúc tiến đưa sản phẩm vào siêu thị.

• Lập các báo cáo bán hàng (báo cáo tuần, tháng).

• Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng / thực phẩm, đặc biệt là ngành mì.

• Năng động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và chịu đựng áp lực.

• Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn + thưởng % doanh số.

• Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi kinh nghiệm và các kỹ năng.

• Làm 8h / ngày; nghỉ chiều T7, CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

• Tham quan, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin