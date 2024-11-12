Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 183C Nguyễn Văn Đậu, P11, Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT

Khai thác khách hàng: các kênh MT, GT, B2B... theo khu vực được phân công.

Làm việc theo sự phân công công việc, Khách hàng và Khu vực được giao.

Xây dựng data khách hàng ( Chăm sóc khách hàng cũ và mở mới)

Thực hiện liên hệ, chào hàng, bán hàng theo chính sách Công ty.

Đàm phán. Thương lượng và đề xuất ký hợp đồng cung cấp sản phẩm.

Theo dõi quá trình tiêu thụ và thực hiện đơn hàng mới.

Báo cáo công việc hàng ngày theo qui định Phòng kinh doanh.

Dự báo sản lượng tiêu thụ của khách hàng để đề xuất Công ty.

Hoàn thành KPI, Chỉ tiêu doanh số được giao tháng/ Quý

Đề xuất ngoài chính sách Công ty cho khách hàng để tiêu thụ hàng hóa tốt nhất (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

Trên 02 năm kinh nghiệm bán hàng (Có kinh nghiệm và mối quan hệ khách hàng được ưu tiên)

Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế

Có kinh nghiệm trong ngành F&B

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và quản lý đội nhóm

Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, phụ cấp: Thỏa thuận theo năng lực

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ

Du lịch 1-2 lần/ năm

Cấp phát đồng phục theo quy định Công ty

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh Tháng/ Quý của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

