Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS
- Hà Nội: 183C Nguyễn Văn Đậu, P11, Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận
Khai thác khách hàng: các kênh MT, GT, B2B... theo khu vực được phân công.
Làm việc theo sự phân công công việc, Khách hàng và Khu vực được giao.
Xây dựng data khách hàng ( Chăm sóc khách hàng cũ và mở mới)
Thực hiện liên hệ, chào hàng, bán hàng theo chính sách Công ty.
Đàm phán. Thương lượng và đề xuất ký hợp đồng cung cấp sản phẩm.
Theo dõi quá trình tiêu thụ và thực hiện đơn hàng mới.
Báo cáo công việc hàng ngày theo qui định Phòng kinh doanh.
Dự báo sản lượng tiêu thụ của khách hàng để đề xuất Công ty.
Hoàn thành KPI, Chỉ tiêu doanh số được giao tháng/ Quý
Đề xuất ngoài chính sách Công ty cho khách hàng để tiêu thụ hàng hóa tốt nhất (nếu có)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế
Có kinh nghiệm trong ngành F&B
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và quản lý đội nhóm
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ
Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ
Du lịch 1-2 lần/ năm
Cấp phát đồng phục theo quy định Công ty
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh Tháng/ Quý của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS
