Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

- Bình Dương ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Kiểm tra, trưng bày, sắp xếp sản phẩm trên quầy kệ tủ của Siêu thị
- Kiểm tra hàng tồn, lấy đơn hàng
- Kiểm tra, thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng, các nhận diện sản phẩm tại Siêu thị
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên
- Báo cáo kết quả công việc hàng ngày
- Làm việc tại các Siêu thị trong phạm vi Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai
- Giờ hành chánh: 07:00 sáng - 16:30 chiều, tuần nghỉ 01 ngày

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập.

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Đến với Thái Sơn, ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:
- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;
- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;
- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;
- Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;
- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;
- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghĩ dưỡng hàng năm .v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2C Phổ Quang, Phường 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

