Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh - Bình Dương ...và 1 địa điểm khác

- Kiểm tra, trưng bày, sắp xếp sản phẩm trên quầy kệ tủ của Siêu thị

- Kiểm tra hàng tồn, lấy đơn hàng

- Kiểm tra, thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng, các nhận diện sản phẩm tại Siêu thị

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên

- Báo cáo kết quả công việc hàng ngày

- Làm việc tại các Siêu thị trong phạm vi Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai

- Giờ hành chánh: 07:00 sáng - 16:30 chiều, tuần nghỉ 01 ngày

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập.

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Đến với Thái Sơn, ngoài thu nhập, Chúng tôi cam kết các giá trị của Bạn tạo ra sẽ được công nhận bằng việc không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho nhân sự cụ thể như:

- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;

- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;

- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;

- Tạo cơ hội thăng tiến cho mọi người;

- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;

- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, nghĩ dưỡng hàng năm .v.v.

