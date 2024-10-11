Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN VNET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26, BT1, Khu Biệt thự Bắc Linh Đàm (Đường Nguyễn Hữu Thọ), Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xử lý các bài toán thường gặp về Computer Vision (OCR, Object Detection,...)

Phối hợp với các team để tích hợp các model AI vào các hệ thống ứng dụng (web/app , mini device)

Nghiên cứu, đề xuất, phát triển, đánh giá AI solution

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng làm dự án Ai Camera là một điểm cộng.

Trình độ đại học các chuyên ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo

Có kinh nghiệm trong các dự án lĩnh vực Computer Vision (Object Detection, Segmentation, GAN, OCR ...)

Thông thạo các ngôn ngữ: Python, C/C++,...

Thành thạo các AI Engine phổ biến: Tensorflow, Pytorch...

Hiểu về Image Processing, Machine Learning và Deep Learning

Kinh nghiệm triển khai model với TensorRT, ONNX

Có kinh nghiệm với phát triển REST API

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNET Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động. Cơ hội tiếp cận và làm việc với các công nghệ AI tiên tiến. Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, tham gia các khóa học nâng cao. Thu nhập 15-30tr + % dự án, tùy vào năng lực của ứng viên. Chế độ đãi ngộ tốt và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động.

Cơ hội tiếp cận và làm việc với các công nghệ AI tiên tiến.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, tham gia các khóa học nâng cao.

Thu nhập 15-30tr + % dự án, tùy vào năng lực của ứng viên.

Thu nhập 15-30tr + % dự án

Chế độ đãi ngộ tốt và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin