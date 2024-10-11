Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN VNET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNET
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 26, BT1, Khu Biệt thự Bắc Linh Đàm (Đường Nguyễn Hữu Thọ), Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Xử lý các bài toán thường gặp về Computer Vision (OCR, Object Detection,...)
Phối hợp với các team để tích hợp các model AI vào các hệ thống ứng dụng (web/app , mini device)
Nghiên cứu, đề xuất, phát triển, đánh giá AI solution
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng làm dự án Ai Camera là một điểm cộng.
Trình độ đại học các chuyên ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo
Có kinh nghiệm trong các dự án lĩnh vực Computer Vision (Object Detection, Segmentation, GAN, OCR ...)
Thông thạo các ngôn ngữ: Python, C/C++,...
Thành thạo các AI Engine phổ biến: Tensorflow, Pytorch...
Hiểu về Image Processing, Machine Learning và Deep Learning
Kinh nghiệm triển khai model với TensorRT, ONNX
Có kinh nghiệm với phát triển REST API
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNET Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động. Cơ hội tiếp cận và làm việc với các công nghệ AI tiên tiến. Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, tham gia các khóa học nâng cao. Thu nhập 15-30tr + % dự án, tùy vào năng lực của ứng viên. Chế độ đãi ngộ tốt và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động.
Cơ hội tiếp cận và làm việc với các công nghệ AI tiên tiến.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn, tham gia các khóa học nâng cao.
Thu nhập 15-30tr + % dự án, tùy vào năng lực của ứng viên.
Chế độ đãi ngộ tốt và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNET
