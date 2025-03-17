Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Kiến Trúc AD làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH Kiến Trúc AD
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống Cơ - Điện (Điện, Điều hòa, PCCC, Thông gió...).
Tính toán, bóc tách khối lượng vật tư thi công.
Kiểm tra và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.
Giám sát, kiểm tra quá trình thi công hệ thống cơ điện tại công trường.
Đảm bảo công tác lắp đặt đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ đề ra.
Phối hợp với các đội nhóm để giải quyết vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Kiểm tra chất lượng, thử nghiệm và vận hành hệ thống Cơ - Điện.
Lập hồ sơ nghiệm thu, bàn giao hệ thống sau khi hoàn thành.
Đề xuất phương án bảo trì, bảo dưỡng hệ thống.
Làm việc với nhà thầu, chủ đầu tư và các bộ phận liên quan.
Báo cáo tiến độ, chất lượng công việc cho cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Kỹ sư cơ - điện M&E từ 2 năm trở lên
Có kinh nghiệm với các công trình dân dụng, công nghiệp (đã thi công). Ưu tiên đã biết thiết kế
Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, Microsoft Office (Biết Revit sẽ được ưu tiên);
Tại Công ty TNHH Kiến Trúc AD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến Trúc AD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
