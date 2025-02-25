Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần Quốc Tế Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty cổ phần Quốc Tế Đông Dương
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô D9, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
- Bạc Liêu, TP Bạc Liêu, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thiết kế, vẽ bản vẽ kim loại tấm, giám sát quá trình sản xuất và lắp ráp sản phẩm.
Bóc tách vật tư theo bản vẽ, lập định mức vật tư cho sản phẩm.
Giám sát, lắp đặt và vận hành các thiết bị sản xuất.
Nghiên cứu, đề xuất cải tiến thiết bị và quy trình để tối ưu hiệu suất sản xuất.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện hoặc lĩnh vực liên quan.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Thành thạo CAD, SolidWorks.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về phòng sạch, dây chuyền sản xuất dược phẩm và vi sinh.
Tại Công ty cổ phần Quốc Tế Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 10 - 20 triệu (thương lượng theo năng lực).
Hỗ trợ ăn trưa và các khoản phụ cấp khác.
Thưởng theo hiệu suất làm việc và kết quả kinh doanh.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
Được đào tạo chuyên sâu, có cơ hội học tập và phát triển, bao gồm đào tạo tại nước ngoài.
Làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng và cơ hội hợp tác với các công ty hàng đầu quốc gia.
Cơ hội tham gia các chương trình du lịch, team building và sự kiện của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Quốc Tế Đông Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
