Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty cổ phần Quốc Tế Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô D9, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam - Bạc Liêu, TP Bạc Liêu, Quận Hoàng Mai

Kỹ sư cơ khí

Thiết kế, vẽ bản vẽ kim loại tấm, giám sát quá trình sản xuất và lắp ráp sản phẩm.

Bóc tách vật tư theo bản vẽ, lập định mức vật tư cho sản phẩm.

Giám sát, lắp đặt và vận hành các thiết bị sản xuất.

Nghiên cứu, đề xuất cải tiến thiết bị và quy trình để tối ưu hiệu suất sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện hoặc lĩnh vực liên quan.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Thành thạo CAD, SolidWorks.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về phòng sạch, dây chuyền sản xuất dược phẩm và vi sinh.

Tại Công ty cổ phần Quốc Tế Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10 - 20 triệu (thương lượng theo năng lực).

Hỗ trợ ăn trưa và các khoản phụ cấp khác.

Thưởng theo hiệu suất làm việc và kết quả kinh doanh.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

Được đào tạo chuyên sâu, có cơ hội học tập và phát triển, bao gồm đào tạo tại nước ngoài.

Làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng và cơ hội hợp tác với các công ty hàng đầu quốc gia.

Cơ hội tham gia các chương trình du lịch, team building và sự kiện của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Quốc Tế Đông Dương

