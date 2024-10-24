Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên bảo trì cơ điện, nhận chỉ đạo từ cấp trên Kiểm tra và lên kế hoạch bảo trì máy móc Đào tạo công nhân nắm bắt về kỹ thuật bảo trì - cơ khí Hỗ trợ giám sát để kiểm soát an toàn, môi trường và chất lượng công việc bảo trì Sử dụng được máy gia công và phần mềm ứng dụng cơ khí 2D, 3D Các công việc khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ điện, chế tạo máy, tự động hóa, ... Kinh nghiệm : Có kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp Địa chỉ: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thưởng tháng lương thứ 13 và các gói lúc lợi đa dạng Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

