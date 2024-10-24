Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
- Hưng Yên: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Quản lý đội ngũ nhân viên bảo trì cơ điện, nhận chỉ đạo từ cấp trên
Kiểm tra và lên kế hoạch bảo trì máy móc
Đào tạo công nhân nắm bắt về kỹ thuật bảo trì - cơ khí
Hỗ trợ giám sát để kiểm soát an toàn, môi trường và chất lượng công việc bảo trì
Sử dụng được máy gia công và phần mềm ứng dụng cơ khí 2D, 3D
Các công việc khác được giao bởi cấp trên.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ điện, chế tạo máy, tự động hóa, ...
Kinh nghiệm : Có kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị công nghiệp
Địa chỉ: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên
Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn, thưởng tháng lương thứ 13 và các gói lúc lợi đa dạng
Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình
Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
