Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 01 Đỗ Thúc Tịnh

- Khuê Trung

- Cẩm Lệ

- Tp Đà Nẵng, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Phối hợp với phân xưởng sửa chữa bảo dưỡng, gia công chi tiết, quản lí máy móc.
- Đảm bảo dây chuyền sản xuất luôn vận hành ổn định.
- Mua bán vật tư cơ khí phục vụ sản xuất
- Sữa chữa các công trình cơ điện dân dụng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, chế tạo máy
-Chấp nhận đi làm ca.
- Biết sử dụng phần mềm cơ khí, Autocad
- Chịu khó, ham học hỏi, có khả năng làm việc độc lập

Tại Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BH theo Luật lao động
Nghỉ phép 12 ngày /năm
Hỗ trợ đồng phục, cơm ca
Thưởng các dịp Lễ, Tết
Tham gia các khóa đào tạo, ngoại khóa, khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng

Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 01 Đỗ Thúc Tịnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

