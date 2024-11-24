Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 01 Đỗ Thúc Tịnh
- Khuê Trung
- Cẩm Lệ
- Tp Đà Nẵng, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Phối hợp với phân xưởng sửa chữa bảo dưỡng, gia công chi tiết, quản lí máy móc.
- Đảm bảo dây chuyền sản xuất luôn vận hành ổn định.
- Mua bán vật tư cơ khí phục vụ sản xuất
- Sữa chữa các công trình cơ điện dân dụng
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí, chế tạo máy
Tại Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BH theo Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
