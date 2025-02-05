Tuyển Kỹ sư điện OSCO International làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD

OSCO International
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
OSCO International

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại OSCO International

Mức lương
400 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp thị trấn Phùng, Phung, Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 400 - 1,000 USD

- Lên cấu hình phần cứng cho các dự án tự động hóa
- Thiết kế mạch điều khiển và lựa chọn thiết bị cho tủ điện
- Lập bản vẽ điện cho bên đấu nối lắp ráp
- Lập trình PLC, HMI cho các dự án máy móc
- Tư vấn hỗ trợ bên Cơ khí hoặc khách hàng về thiết bị cũng như cách cài đặt sử dụng thiết bị.
-Tham gia lắp đặt, vận hành các sản phẩm máy móc do công ty thiết kế tại công ty khách hàng

Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ điện tử, tự động hóa, điều khiển
- Lập trình thành tạo PLC, HMI: Keyence, Omron, Mitsubishi
- Hiểu biết rõ về Servo, Stepping motor, robo cylinder... và các hệ thống Sensor dùng trong công nghiệp.
- Biết các ngôn ngữ lập trình: C, C++, VB.net là một lợi thế
- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp trong công việc
- Chịu khó, chăm chỉ, nhanh nhẹn sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu công việc yêu cầu
- Có kinh nghiệm lập trình cho các máy tự động, bán tự động.

Tại OSCO International Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại OSCO International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

OSCO International

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm CN thị Trấn Phùng, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

