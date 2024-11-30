Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT
Mức lương
12 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 22 Triệu
- Triển khai thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống HVAC, hệ thống Điện
Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
- Ham học hỏi, có chí cầu tiến, không ngại khó, sẵn sàng đi công trình tỉnh.
- Ngoại ngữ tốt là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực - thỏa thuận khi phỏng vấn
- Ký hợp đồng lâu dài, đầy đủ chế độ theo luật lao động
- Được nghỉ phép, lễ, thưởng và các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà Nước
- Được đóng đầy đủ BHXH đầy đủ, thưởng tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
