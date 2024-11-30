Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 22 Triệu

Mức lương 12 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

- Triển khai thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống HVAC, hệ thống Điện

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

- Ham học hỏi, có chí cầu tiến, không ngại khó, sẵn sàng đi công trình tỉnh.

- Ngoại ngữ tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực - thỏa thuận khi phỏng vấn

- Ký hợp đồng lâu dài, đầy đủ chế độ theo luật lao động

- Được nghỉ phép, lễ, thưởng và các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà Nước

- Được đóng đầy đủ BHXH đầy đủ, thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HÒA VIỆT

