Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Đường số 18, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế các bản vẽ điện cho máy móc thiết bị và dự trù vật tư sản xuất

Thiết kế sơ bộ bản vẽ phục vụ báo giá khách hàng

Thiết kế và lập trình PLC, điều khiển tự động

Viết chương trình máy, hướng dẫn vận hành máy cho khách hàng

Bóc tách khối lượng, báo giá, lập bảng tính toán khối lượng vật tư cho từng sản phẩm sản xuất, giám sát sản xuất

Thành thạo các thiết bị phần cứng liên quan đến tự động hóa như: PLC, các thiết bị đo lường điều khiển của các hãng Panasonic, Siemens, Omron...

Giám sát quá trình sản xuất tại xưởng và quá trình thi công lắp đặt tại công trình các dự án và địa điểm của khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện - Điện tử, Tự động hoá và các ngành liên quan

Am hiểu về thiết kế điện cho máy móc thiết bị

Có thể đi công trình

Lập trình PLC, tự động hóa, Thiết Kế, lắp đặt hệ thống điện, Autocad 2D...

Đọc, hiểu bản vẽ, bóc tách dự toán

Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn

Tham gia BHXH - BHYT theo Quy định

Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

