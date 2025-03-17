Tuyển Kỹ sư điện Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

- Research and consult on the design of electrical systems and automation systems applied to livestock farms (Company farms and customer farms)/Nghiên cứu và tư vấn thiết kế các hệ thống điện và các hệ thống tự động hóa áp dụng cho trang trại chăn nuôi (Trại công ty và trại khách hàng)

- Survey, consult and provide solutions for design and construction of electrical systems and automation systems for pig farms (Company farms and customer farms)/Khảo sát, tư vấn và đưa giải pháp thiết kế, thi công các hệ thống điện và các hệ thống tự động hóa cho các trang trại heo (Trại công ty và trại khách hàng)

- Consulting and providing solutions to improve the operational efficiency of electrical systems and automatic systems for pig farms (Company farms and customer farms)/Tư vấn và đưa giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động của các hệ thống điện và hệ thống tự động cho các trang trại heo (Trại công ty và trại khách hàng)

- Programming software to control automation systems/Lập trình phần mềm điều khiển các hệ thống tự động hóa.

- Make work-related reports/Làm các báo cáo có liên quan đến công việc

- Coordinate with members of other departments to complete all issues related to the work they participate in/Phối hợp với các thành viên các phòng ban khác để hoàn thành mọi vấn đề liên quan đến công việc mình tham gia.