Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG

Kỹ sư điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 91/17 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời, hệ thống khung giá đỡ, tủ bảng điện.
Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng về hệ thống điện mặt trời và các thiết bị tấm pin năng lượng mặt trời, inverter...
Phụ trách công trường thi công.
Thiết kế, lập sơ đồ nguyên lý, sơ đồ thiết bị, chỉ dẫn lắp đặt, xử lý lỗi, sửa chữa và cải tiến hệ thống.
Thực hiện công tác bảo trì - bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống năng lượng mặt trời: Hệ thống pin mặt trời.
Theo dõi, phân tích thông số vận hành qua các phần mềm chuyên dụng. Khi phát sinh sự cố lập báo cáo và đề xuất phương án khắc phục.
Lên phương án thiết kế bản vẽ kỹ thuật, vẽ Cad.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 22 đến 35.
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật điện, hệ thống điện.
Có kiến thức về hệ thống điện năng lượng mặt trời.
Sử dụng phần mềm autocad.
Sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point).
Đọc hiểu bản vẽ thiết kế điện, cơ khí.
Trung thực, nhiệt tình, năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 - 15.000.000.
Thời gian thử việc: 2 tháng.
Chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật,...).
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết.
Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát hàng năm.
Lương tháng 13 + Thưởng năng suất làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 91/17 Thân Nhân Trung, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-dien-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job345540
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 31 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 31 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện REE Corporation - Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận REE Corporation - Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Giải pháp và Thiết bị DHK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp và Thiết bị DHK
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRẦN PHÚ
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm