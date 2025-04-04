Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91/17 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời, hệ thống khung giá đỡ, tủ bảng điện.

Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng về hệ thống điện mặt trời và các thiết bị tấm pin năng lượng mặt trời, inverter...

Phụ trách công trường thi công.

Thiết kế, lập sơ đồ nguyên lý, sơ đồ thiết bị, chỉ dẫn lắp đặt, xử lý lỗi, sửa chữa và cải tiến hệ thống.

Thực hiện công tác bảo trì - bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống năng lượng mặt trời: Hệ thống pin mặt trời.

Theo dõi, phân tích thông số vận hành qua các phần mềm chuyên dụng. Khi phát sinh sự cố lập báo cáo và đề xuất phương án khắc phục.

Lên phương án thiết kế bản vẽ kỹ thuật, vẽ Cad.

Nam, tuổi từ 22 đến 35.

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật điện, hệ thống điện.

Có kiến thức về hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Sử dụng phần mềm autocad.

Sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point).

Đọc hiểu bản vẽ thiết kế điện, cơ khí.

Trung thực, nhiệt tình, năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 - 15.000.000.

Thời gian thử việc: 2 tháng.

Chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật,...).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết.

Được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát hàng năm.

Lương tháng 13 + Thưởng năng suất làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VĂN LANG

