Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 6 đường 18, KDC Him Lam 6A, Xã Bình Hưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Tham gia các công việc liên quan triển khai tư vấn khách hàng thiết kế hệ thống đèn (điện).
Triển khai bản vẽ thiết kế thi công (Shop Drawing) trên cơ sở bản vẽ thiết kế cơ sở (hệ điện và đèn)
Bóc tách khối lượng dựa trên bản vẽ thi công, lên dự toán, kế hoạch đặt hàng vật tư thi công nhập về công trình;
Quản lý, giám sát các đội thi công đảm bảo được tiến độ, chất lượng.
Thử nghiệm và vận hành, bảo hành cho hệ thống điện.
Thực hiện hồ sơ trình duyệt, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ claim thanh toán, hồ sơ bảo hành…
Chủ động phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để triển khai công việc tại công trình.
Lập kế hoạch, tiến độ, kiểm soát, báo cáo các công việc được bổ nhiệm
Địa chỉ Công ty:số 6 đường 18, KDC Him Lam 6A, Xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, TPHCM

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành điện
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công điện, giám sát công trình. Đã từng tham gia thực hiện triển khai dự án thực tế tại công trình
Có kiến thức hiểu biết rõ ràng về hệ thống điện thực tế
Có khả năng đi công tác tại địa điểm công trình (tùy dự án, thông thường không cần ở công trình toàn bộ thời gian triển khai dự án)
Sử dụng thành thạo AutoCAD, Word, Excel, Revit, … biết nhiều phần mềm hữu ích khác là lợi thế
Có khả năng thích ứng với công việc, năng động, nhiệt huyết, kiểm soát công việc tốt
Chủ động, trung thực, nhanh nhẹn, siêng năng

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 12-17tr/tháng
Lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận từ HĐKD và mức độ hoàn thành công việc được giao
Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN. Xem xét lương hàng năm
Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, nhiệt tình hỗ trợ
Các phúc lợi khác theo quy định của công ty: Thưởng lễ, tết, sinh nhật nhân viên, du lịch hằng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

