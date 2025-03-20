Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên
- Hồ Chí Minh:
- số 6 đường 18, KDC Him Lam 6A, Xã Bình Hưng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Tham gia các công việc liên quan triển khai tư vấn khách hàng thiết kế hệ thống đèn (điện).
Triển khai bản vẽ thiết kế thi công (Shop Drawing) trên cơ sở bản vẽ thiết kế cơ sở (hệ điện và đèn)
Bóc tách khối lượng dựa trên bản vẽ thi công, lên dự toán, kế hoạch đặt hàng vật tư thi công nhập về công trình;
Quản lý, giám sát các đội thi công đảm bảo được tiến độ, chất lượng.
Thử nghiệm và vận hành, bảo hành cho hệ thống điện.
Thực hiện hồ sơ trình duyệt, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ claim thanh toán, hồ sơ bảo hành…
Chủ động phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để triển khai công việc tại công trình.
Lập kế hoạch, tiến độ, kiểm soát, báo cáo các công việc được bổ nhiệm
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công điện, giám sát công trình. Đã từng tham gia thực hiện triển khai dự án thực tế tại công trình
Có kiến thức hiểu biết rõ ràng về hệ thống điện thực tế
Có khả năng đi công tác tại địa điểm công trình (tùy dự án, thông thường không cần ở công trình toàn bộ thời gian triển khai dự án)
Sử dụng thành thạo AutoCAD, Word, Excel, Revit, … biết nhiều phần mềm hữu ích khác là lợi thế
Có khả năng thích ứng với công việc, năng động, nhiệt huyết, kiểm soát công việc tốt
Chủ động, trung thực, nhanh nhẹn, siêng năng
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận từ HĐKD và mức độ hoàn thành công việc được giao
Được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN. Xem xét lương hàng năm
Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, nhiệt tình hỗ trợ
Các phúc lợi khác theo quy định của công ty: Thưởng lễ, tết, sinh nhật nhân viên, du lịch hằng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Phúc An Nguyên
