Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2524 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lắp ráp, thi công các loại tủ điện, bao gồm: Tủ điện phân phối động lực MSB, Tủ điện điều khiển, Tủ bù công suất, Tủ ATS, Các loại tủ điện theo yêu cầu khách hàng
Đọc, bóc tách khối lượng từ bản vẽ kỹ thuật để sản xuất và lắp ráp tủ điện.
Kiểm tra, đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2C55 Ấp 2 - PHẠM VĂN HAI - BÌNH CHÁNH (gần trạm y tế xã Phạm Văn Hai)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

