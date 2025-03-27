Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Lắp ráp, thi công các loại tủ điện, bao gồm: Tủ điện phân phối động lực MSB, Tủ điện điều khiển, Tủ bù công suất, Tủ ATS, Các loại tủ điện theo yêu cầu khách hàng

Đọc, bóc tách khối lượng từ bản vẽ kỹ thuật để sản xuất và lắp ráp tủ điện.

Kiểm tra, đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.