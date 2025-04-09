Tuyển Kỹ sư điện JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục điện ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng theo hồ sơ mời thầu.

- Bóc tách khối lượng bản vẽ.

- Làm dự toán và nghiệm thu công trình.

- Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, vẽ bản vẽ hoàn công.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm thi công điện, ưu tiên thi công đường dây và trạm biến áp- Bằng cấp đại học.

- Thành thạo autocad, biết vẽ shop drawing.

- Đã tham gia thi công xây lắp trên các công trình hoặc đã làm công tác hồ sơ đấu thầu các công trình xây lắp là một lợi thế.

- Địa điểm làm việc: Công trình nội thành TP.HCM, và 1 số tỉnh lân cận (Chủ yếu TP. HCM).

- Lương net từ 15.000.000-17.000.000 + phụ cấp công trình => thu nhập từ 16.000.000-18.000.000d (Có thể trao đổi thêm khi phỏng vấn).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty và theo quy định của nhà nước.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN.

- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.

- Thu nhập thỏa đáng theo hiệu quả công việc.

- Phụ cấp công tác phí theo vị trí công việc hoặc theo quy định chung.

- Môi trường làm việc năng động, tự do, thoải mái, thân thiện.

- Ngày nghỉ: Theo quy định của Luật lao động.

- Sẽ được trao đổi thêm khi đến phỏng vấn.

