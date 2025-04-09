Tuyển Kỹ sư điện JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
JobsGO Recruit

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại JobsGO Recruit

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 16c đường số 4 (ND), KDC Lê Thành, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục điện ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng theo hồ sơ mời thầu.
- Bóc tách khối lượng bản vẽ.
- Làm dự toán và nghiệm thu công trình.
- Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, vẽ bản vẽ hoàn công.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm thi công điện, ưu tiên thi công đường dây và trạm biến áp- Bằng cấp đại học.
- Thành thạo autocad, biết vẽ shop drawing.
- Đã tham gia thi công xây lắp trên các công trình hoặc đã làm công tác hồ sơ đấu thầu các công trình xây lắp là một lợi thế.
- Địa điểm làm việc: Công trình nội thành TP.HCM, và 1 số tỉnh lân cận (Chủ yếu TP. HCM).

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương net từ 15.000.000-17.000.000 + phụ cấp công trình => thu nhập từ 16.000.000-18.000.000d (Có thể trao đổi thêm khi phỏng vấn).
- Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty và theo quy định của nhà nước.
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN.
- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc.
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.
- Thu nhập thỏa đáng theo hiệu quả công việc.
- Phụ cấp công tác phí theo vị trí công việc hoặc theo quy định chung.
- Môi trường làm việc năng động, tự do, thoải mái, thân thiện.
- Ngày nghỉ: Theo quy định của Luật lao động.
- Sẽ được trao đổi thêm khi đến phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

