Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG N.A.D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG N.A.D
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
Kỹ sư điện

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 193/6/20 Đường số 20

- Phường 5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và thẩm tra điện các công trình dân dụng và công nghiệp;
Vẽ bản vẽ thiết kế điện
Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành bản vẽ hoàn công.
Hình thức làm việc: Toàn thời gian; + Nơi làm việc: TP. HCM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện – điện tử, công nghệ kỹ thuật điện
Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, vi tính văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, làm việc tập thể tốt;
Có khả năng trình bày.
Có kinh nghiệm, bằng cấp phù hợp và đã thực hiện công việc phù hợp
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tính toán và triển khai hệ thống điện, điện nhẹ, điều hòa thông gió, PCCC (ưu tiên biết sử dụng phần mềm Revit)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG N.A.D Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Theo thỏa thuận khi phỏng vấn;
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định Nhà nước;
Tăng lương mỗi năm/lần. Lương thưởng theo năng lực làm việc, và vào các dịp lễ tết;
Nghỉ mát, nghỉ phép hàng năm;
Hỗ trợ chi phí học tập, đào tạo nâng cao trình độ;
Hỗ trợ chi phí đào tạo thi lấy chứng chỉ hành nghề;
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện;
Tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG N.A.D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG N.A.D

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 22/8 Lê Lợi, Khu phố 4, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

