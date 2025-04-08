Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Trung Nam, Số 7A/68 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, xây dựng, đánh giá lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật - công nghệ tổng thể trong quá trình lập dự án đầu tư;

Quản lý công tác kỹ thuật, thẩm định về mặt chuyên môn trong hồ sơ thiết kế của các dự án;

Thực hiện đàm phán giá và các điều kiện lớn về mặt kỹ thuật - công nghệ của các hợp đồng và gói thầu kỹ thuật;

Quản lý quy trình vận hành của các nhà máy điện, hổ trợ kịp thời xử lý các sự cố;

Hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đề xuất phương án, giải pháp đổi mới công nghệ trong quá trình vận hành các nhà máy điện, đồng thời phối hợp với các Phòng, Ban liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác vận hành nhà máy;

Hỗ trợ các công tác chuyên môn trong giai đoạn nghiên cứu khả thi các dự án điện do Trungnam Group làm chủ đầu tư;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện - điện tử, Tự động hóa và các ngành có liên quan;

Có kiến thức về thiết kế, kỹ thuật điện;

Có kinh nghiệm trong thực hiện, triển khai một trong các Dự án Điện mặt trời, Điện Gió, Thủy điện, Điện khí ( LNG)…;

Sử dụng được các phần mềm Auto cad, Revit, Các phần mềm thiết kế điện liên quan.

Tiếng Anh giao tiếp tốt;

Có khả năng đi công tác xa, Công ty hỗ trợ chi phí ăn ở.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có lộ trình thăng tiến theo năng lực;

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa tổ chức tốt;

Ngày nghỉ tuân theo quy định của Luật lao động;

Thu nhập CẠNH TRANH theo năng lực;

Xét tăng lương định kỳ;

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

Team building, khám sức khỏe hàng năm;

Thưởng sinh nhật, thưởng Lễ Tết, 20/10, 08/03,...

Thưởng theo kết quả kinh doanh (tháng 13, 14,...);

Hỗ trợ công tác phí, hỗ trợ chổ ăn ở và chi phí đi lại khi đi công tác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin