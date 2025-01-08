Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - TECCO ELITE CITY THÁI NGUYÊN, Quang Trung, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện triển khai các Shop Drawing và trình bày các bản vẽ chi tiết theo yêu cầu.

- Kiểm tra, giám sát quá trình thi công cơ điện.

- Thực hiện xác nhận bản vẽ.

- Thực hiện các công việc của một kỹ sư ME.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm autocad.

- Trung thực, chịu khó, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực công việc, gắn bó lâu dài.

- Độ tuổi: từ 25 - 40 tuổi.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định.

- Tăng lương và thưởng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.