Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên:
- TECCO ELITE CITY THÁI NGUYÊN, Quang Trung, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện triển khai các Shop Drawing và trình bày các bản vẽ chi tiết theo yêu cầu.
- Kiểm tra, giám sát quá trình thi công cơ điện.
- Thực hiện xác nhận bản vẽ.
- Thực hiện các công việc của một kỹ sư ME.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm autocad.
autocad.
- Trung thực, chịu khó, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực công việc, gắn bó lâu dài.
- Độ tuổi: từ 25 - 40 tuổi.
từ 25 - 40 tuổi.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định.
- Tăng lương và thưởng hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
