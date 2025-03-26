Tuyển Kỹ sư điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mô tả công việc

- Thiết kế điện nhẹ, hệ thống chiếu sáng, tủ điện, báo cháy, trạm điện.... cho các công trình xây dựng nhà xưởng, khu công nghiệp.

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán đấu thầu các công trình

- Lập hồ sơ kỹ thuật, tính khối lượng dự thầu theo hồ sơ dự thầu

- Kiểm tra đề xuất vật tư - thiết bị cho dự án

- Được lựa chọn làm việc ở văn phòng (thiên về thiết kế) hoặc Công trường (thiên về giám sát thi công)

Được lựa chọn làm việc ở văn phòng Hà Nội hoặc

- Sân Golf Glory, xóm Nhe, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

- Nhà máy Samju, Khu Công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên