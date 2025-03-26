Tuyển Kỹ sư điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

MDA E&C Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
MDA E&C Co.,ltd

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại MDA E&C Co.,ltd

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Licogi 13 Tower đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Mô tả công việc
- Thiết kế điện nhẹ, hệ thống chiếu sáng, tủ điện, báo cháy, trạm điện.... cho các công trình xây dựng nhà xưởng, khu công nghiệp.
- Bóc tách khối lượng, lập dự toán đấu thầu các công trình
- Lập hồ sơ kỹ thuật, tính khối lượng dự thầu theo hồ sơ dự thầu
- Kiểm tra đề xuất vật tư - thiết bị cho dự án
- Được lựa chọn làm việc ở văn phòng (thiên về thiết kế) hoặc Công trường (thiên về giám sát thi công)
Được lựa chọn làm việc ở văn phòng Hà Nội hoặc
- Sân Golf Glory, xóm Nhe, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- Nhà máy Samju, Khu Công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học ngành điện hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có trên 3 năm kinh nghiệm thiết kế/giám sát/thi công hệ thống điện
- Thành thạo Autocad và các phần mềm chuyên dụng cho việc thiết kế

Tại MDA E&C Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MDA E&C Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

MDA E&C Co.,ltd

MDA E&C Co.,ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 7th floor, Licogi13 Tower, 164 Khuat Duy Tien Str, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

