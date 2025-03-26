Tuyển Kỹ sư điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại MDA E&C Co.,ltd
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Licogi 13 Tower đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Mô tả công việc
- Thiết kế điện nhẹ, hệ thống chiếu sáng, tủ điện, báo cháy, trạm điện.... cho các công trình xây dựng nhà xưởng, khu công nghiệp.
- Bóc tách khối lượng, lập dự toán đấu thầu các công trình
- Lập hồ sơ kỹ thuật, tính khối lượng dự thầu theo hồ sơ dự thầu
- Kiểm tra đề xuất vật tư - thiết bị cho dự án
- Được lựa chọn làm việc ở văn phòng (thiên về thiết kế) hoặc Công trường (thiên về giám sát thi công)
Được lựa chọn làm việc ở văn phòng Hà Nội hoặc
- Sân Golf Glory, xóm Nhe, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- Nhà máy Samju, Khu Công nghiệp Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học ngành điện hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có trên 3 năm kinh nghiệm thiết kế/giám sát/thi công hệ thống điện
- Thành thạo Autocad và các phần mềm chuyên dụng cho việc thiết kế
Tại MDA E&C Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MDA E&C Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
