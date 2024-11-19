Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH MTV Chung Am Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lập bản vẽ thiết kế thi công điện
- Vẽ kỹ thuật, triển khai, bóc tách bản vẽ để tạo ra một bản vẽ chi tiết, đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng.
- Khảo sát, đo đạc hiện trạng thực tế tại công trình
- Triển khai bản vẽ thi công, giải đáp thắc mắc liên quan đến thi công điện và bản vẽ từ phía khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam Tuổi: Trên 30 tuổi
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật, thiết kế đồ họa, kiến trúc
- Hiểu biết, có kinh nghiệm lâu năm trong vẽ bản vẽ thi công điện và triển khai bản vẽ thi công
- Tin học VP: thành thạo Auto CAD
- Ngoại ngữ: ưu tiên người thành thạo Tiếng Anh
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm công trường.
- Thật thà, nhanh nhẹn, chăm chỉ.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
- Được đóng Bảo hiểm theo luật lao động, luật Bảo hiểm
- Được tham gia bảo hiểm sức khỏe, .......
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, đào tạo, chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, ...)
- Mức lương: thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina
