Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH MTV Chung Am Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH MTV Chung Am Vina
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập bản vẽ thiết kế thi công điện
- Vẽ kỹ thuật, triển khai, bóc tách bản vẽ để tạo ra một bản vẽ chi tiết, đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng.
- Khảo sát, đo đạc hiện trạng thực tế tại công trình
- Triển khai bản vẽ thi công, giải đáp thắc mắc liên quan đến thi công điện và bản vẽ từ phía khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam Tuổi: Trên 30 tuổi
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật, thiết kế đồ họa, kiến trúc
- Hiểu biết, có kinh nghiệm lâu năm trong vẽ bản vẽ thi công điện và triển khai bản vẽ thi công
- Tin học VP: thành thạo Auto CAD
- Ngoại ngữ: ưu tiên người thành thạo Tiếng Anh
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm công trường.
- Thật thà, nhanh nhẹn, chăm chỉ.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
- Được đóng Bảo hiểm theo luật lao động, luật Bảo hiểm
- Được tham gia bảo hiểm sức khỏe, .......
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, đào tạo, chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, ...)
- Mức lương: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 3/67 Nguyễn Khả Trạc - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

