Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- HINODE ROYAL PARK

- KIM CHUNG DI TRẠCH, Quốc lộ 32,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Tiếp cận thông tin khách hàng, thực hiện khảo sát, thu thập thông tin dự án.
- Rà soát thông tin thu thập, lên phương án đề xuất sơ bộ, bao gồm phương án, bảng khối lượng, sản lượng phát điện... Thiết kế phù hợp các tiêu chuẩn, hệ thống điện và phụ tải tiêu thụ, cũng như nhu cầu khách hàng.
- Lập thiết kế chi tiết các dự án.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành điện.
- Am hiểu về hệ thống cơ điện, đọc hiểu bản vẽ và bóc tách khối lượng.
- Tinh thần hợp tác, sự chủ động, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt
- Thành thạo MS Office, AurtoCad, có thể triển khai thiết kế bằng Revit là 1 lợi thế.
- Nhanh nhẹn, trung thực, có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao.
- Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thi công các dự án, đặc biệt dự án farm.
- Thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung là lợi thế..

Quyền lợi
- Mức lương khởi điểm từ: 12,000,000 - 18,000,000đ hoặc cao hơn tùy theo năng lực, mức thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng dự án.
- Xét duyệt lương định kì hằng năm, được hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách công ty: Hiếu, hỉ, ốm đau, quà sinh nhật…
- Chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Được cấp máy tính phục vụ công việc, tham gia các khóa đào tạo theo chính sách công ty.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn nghệ, hoạt động thăm quan nghỉ mát của công ty.

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Kiến trúc, Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SECO – SOLAR

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 3, Ngách 48/4 Tô Vĩnh Diện, P Khương Trung, Q Thanh Xuân TP. Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

