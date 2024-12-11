Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Độ tuổi: 27- 35 tuổi

• Thành thạo phần mềm thiết kế, tối thiểu 4 năm. (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng phần mềm thiết kế Creo Elements)

• Có kinh nghiệm tối thiểu 4 năm tạo bản vẽ chi tiêt gia công, bản vẽ lắp.

• Có kinh nghiệm làm hệ thống tự động hóa, tối thiểu 3 năm.

• Có kinh nghiệm lắp ráp máy móc hoặc hiệu chỉnh máy tại công trường thực tế, tối thiểu 6 tháng.

• Nắm được các kiến thức về chọn thiết bị khí nén, thiết bị thủy lực, van, bộ phận/thiết bị chân không, robot, camera,..

• Hiểu biết về phương pháp gia công và các thiết bị liên quan đến hệ thống máy tự động.

• Biết về kiến thức cơ khí chế tạo.

• Tư duy hình học tốt, có khả năng tiếp cận phần mềm thiết kế mới.

• Có kinh nghiệm quản lý dự án,có kinh nghiệm quản lý teams (có thể được đào tạo khi vào công ty)

• Yêu thích với công việc thiết kế cơ khí và khả năng quản lý dự án.

