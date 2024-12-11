Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 13, CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Địa điểm làm việc: Tầng 13, tòa CMC Tower, số 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Độ tuổi: 27- 35 tuổi

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo phần mềm thiết kế, tối thiểu 4 năm. (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng phần mềm thiết kế Creo Elements)
• Có kinh nghiệm tối thiểu 4 năm tạo bản vẽ chi tiêt gia công, bản vẽ lắp.
• Có kinh nghiệm làm hệ thống tự động hóa, tối thiểu 3 năm.
• Có kinh nghiệm lắp ráp máy móc hoặc hiệu chỉnh máy tại công trường thực tế, tối thiểu 6 tháng.
• Nắm được các kiến thức về chọn thiết bị khí nén, thiết bị thủy lực, van, bộ phận/thiết bị chân không, robot, camera,..
• Hiểu biết về phương pháp gia công và các thiết bị liên quan đến hệ thống máy tự động.
• Biết về kiến thức cơ khí chế tạo.
• Tư duy hình học tốt, có khả năng tiếp cận phần mềm thiết kế mới.
• Có kinh nghiệm làm hệ thống tự động hóa
• Có kinh nghiệm quản lý dự án,có kinh nghiệm quản lý teams (có thể được đào tạo khi vào công ty)
• Yêu thích với công việc thiết kế cơ khí và khả năng quản lý dự án.

Tại ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD

ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P1306, tầng 13, CMC Tower, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-co-khi-thu-nhap-toi-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job267934
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Thiết kế T&T
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Dragcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Dragcons
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Indu Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT NAM
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ASV làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ASV
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HN VINA
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY DV&TM Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Công Nghệ Và Thiết Bị An Toàn T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Công Nghệ Và Thiết Bị An Toàn T&T
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Và Xây Dựng ALG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Và Xây Dựng ALG
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG PHÁT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GOLDSUN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xuân Mai
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 472 - 787 USD Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
472 - 787 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 55 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
40 - 55 triệu Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HOÀ PHÁT HÀ NAM
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TITAN VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
17 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Bảo Chi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bảo Chi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần tập đoàn cơ điện Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần tập đoàn cơ điện Phương Linh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm