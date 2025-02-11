Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Hoạt động bán hàng

• Liên hệ khách hàng, gặp khách hàng, tư vấn sản phẩm, thuyết trình và deal hợp đồng.

• Giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và cung cấp tài liệu kỹ thuật.

• Hỗ trợ Team Leader và đồng đội trong việc đàm phán và ký kết hợp đồng.

• Liên kết với các bộ phận khác (Sales admin, Marketing, kế toán, Công trường) để hỗ trợ trong quá trình bán hàng và thực hiện dự án.

2. Báo cáo và phân tích:

• Báo cáo doanh số, target bán hàng hàng tháng/quý/năm.

• Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và các dự án tiềm năng.