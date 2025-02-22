Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM
- Hồ Chí Minh: 30/11 Hoàng Hữu Nam, Khu Phố Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai dự án tự động hóa công nghiệp, lập trình PLC, Robot, Vision,Software, Nhúng C#, SQL,...
Sử dụng các thiết bị điện như PLC & HMI: Keyence, Mitsubishi, Delta,.. đưa vào máy móc
Thiết kế, lập trình và triển khai lắp đặt các hệ thống.
Thiết kế, đấu nối các loại tủ điện điều khiển.
Thiết kế và phát triển phần cứng mạch điện, điện tử cho các thiết bị điện, IOT,...
Hỗ trợ chuyển giao công nghệ các sản phẩm của công ty cho khách hàng.
Nhận dự án được phân bổ từ trưởng nhóm, quản lí tiến độ công việc của dự án phụ trách.
Khảo sát dự án, kết hợp nhóm cơ khí lập list thiết bị điện, lập concept
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên ở khu vực Thủ Đức, để thuận tiện cho việc đi lại.
Đã tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Điện – Điện tử , Điện - Tự động hóa
Trình độ tiếng Anh: khả năng đọc/hiểu/dịch tài liệu; khả năng giao tiếp cơ bản; khả năng sử dụng email bằng tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật.
Trình độ tin học: Sử dụng được các phần mềm như: Auto Cad làm báo cáo được trên PP, Excel, Work...
Am hiểu cơ bản các kiến thức được đào tạo về thiết kế điện
Năng động, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao.
Có 2- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật .
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa theo ngày làm việc, Phụ cấp xăng xe công tác;
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
