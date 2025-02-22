Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30/11 Hoàng Hữu Nam, Khu Phố Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai dự án tự động hóa công nghiệp, lập trình PLC, Robot, Vision,Software, Nhúng C#, SQL,...
Sử dụng các thiết bị điện như PLC & HMI: Keyence, Mitsubishi, Delta,.. đưa vào máy móc
Thiết kế, lập trình và triển khai lắp đặt các hệ thống.
Thiết kế, đấu nối các loại tủ điện điều khiển.
Thiết kế và phát triển phần cứng mạch điện, điện tử cho các thiết bị điện, IOT,...
Hỗ trợ chuyển giao công nghệ các sản phẩm của công ty cho khách hàng.
Nhận dự án được phân bổ từ trưởng nhóm, quản lí tiến độ công việc của dự án phụ trách.
Khảo sát dự án, kết hợp nhóm cơ khí lập list thiết bị điện, lập concept

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam,tuổi từ 25-35
Ưu tiên ứng viên ở khu vực Thủ Đức, để thuận tiện cho việc đi lại.
Đã tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Điện – Điện tử , Điện - Tự động hóa
Trình độ tiếng Anh: khả năng đọc/hiểu/dịch tài liệu; khả năng giao tiếp cơ bản; khả năng sử dụng email bằng tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật.
Trình độ tin học: Sử dụng được các phần mềm như: Auto Cad làm báo cáo được trên PP, Excel, Work...
Am hiểu cơ bản các kiến thức được đào tạo về thiết kế điện
Năng động, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao.
Có 2- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật .

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp);
Phụ cấp cơm trưa theo ngày làm việc, Phụ cấp xăng xe công tác;
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 30/11 Hoàng Hữu Nam, Khu Phố Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

