Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ IFM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30/11 Hoàng Hữu Nam, Khu Phố Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kỹ sư thiết kế điện

Triển khai dự án tự động hóa công nghiệp, lập trình PLC, Robot, Vision,Software, Nhúng C#, SQL,...

Sử dụng các thiết bị điện như PLC & HMI: Keyence, Mitsubishi, Delta,.. đưa vào máy móc

Thiết kế, lập trình và triển khai lắp đặt các hệ thống.

Thiết kế, đấu nối các loại tủ điện điều khiển.

Thiết kế và phát triển phần cứng mạch điện, điện tử cho các thiết bị điện, IOT,...

Hỗ trợ chuyển giao công nghệ các sản phẩm của công ty cho khách hàng.

Nhận dự án được phân bổ từ trưởng nhóm, quản lí tiến độ công việc của dự án phụ trách.

Khảo sát dự án, kết hợp nhóm cơ khí lập list thiết bị điện, lập concept

Yêu Cầu Công Việc

Nam,tuổi từ 25-35

Ưu tiên ứng viên ở khu vực Thủ Đức, để thuận tiện cho việc đi lại.

Đã tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Điện – Điện tử , Điện - Tự động hóa

Trình độ tiếng Anh: khả năng đọc/hiểu/dịch tài liệu; khả năng giao tiếp cơ bản; khả năng sử dụng email bằng tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật.

Trình độ tin học: Sử dụng được các phần mềm như: Auto Cad làm báo cáo được trên PP, Excel, Work...

Am hiểu cơ bản các kiến thức được đào tạo về thiết kế điện

Năng động, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao.

Có 2- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật .

Quyền Lợi

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp);

Phụ cấp cơm trưa theo ngày làm việc, Phụ cấp xăng xe công tác;

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển

