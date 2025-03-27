Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến cải tiến hệ thống điện và thiết bị điện.

Quản lý giám sát việc thi công hệ thống điện tại dự án.

Theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai dự án điện thường xuyên với cấp trên.

Chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai, thay đổi thiết kế hệ thống điện.

Đảm bảo hệ thống điện được lắp đặt, bố trí theo đúng thông số kỹ thuật, bản vẽ thiết kế và bản vẽ xây dựng mỗi khu vực.

Lưu trữ hồ sơ hệ thống điện tổng thể và hồ sơ hệ thống điện chi tiết từng khu vực.

Đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho nhân viên, công nhân tại các phòng ban chuyên môn.

Thực hiện các công việc liên quan.