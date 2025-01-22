Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 32 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 107 tân cảng, phường 25, quận bình thạnh, HCM
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Từ 32 Triệu
-Nơi làm việc ：Bình Thạnh, HCM
-Ngày phỏng vấn ： Thứ tư 26/03/2025
-Ngày bắt đầu ： dự kiến 02/05/2025
-Mức lương leader ：từ 32,000,000 vnd～（＄1,400～）
- Mức lương member：từ 13,800,000 vnd～（＄600～）
-Số lượng tuyển ：1 Leader 1 member
-Trợ cấp tham gia phỏng vấn ：1,000,000 VND bất kể kết quả
◆Nội dung công việc：
Sử dụng Solidworks để dựng modeling 3D, tạo bản vẽ 2D
• Đổi data từ 2D sang 3D
• Từ bản vẽ PDF dựng thành file data CAD
• Xử lý bản vẽ các bộ phận truyền động cho tàu thủy và máy cơ giới lớn.
Với Mức Lương Từ 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có thể sử dụng solidworks
Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
