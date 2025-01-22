Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 32 Triệu

-Nơi làm việc ：Bình Thạnh, HCM

-Ngày phỏng vấn ： Thứ tư 26/03/2025

-Ngày bắt đầu ： dự kiến 02/05/2025

-Mức lương leader ：từ 32,000,000 vnd～（＄1,400～）

- Mức lương member：từ 13,800,000 vnd～（＄600～）

-Số lượng tuyển ：1 Leader 1 member

-Trợ cấp tham gia phỏng vấn ：1,000,000 VND bất kể kết quả

◆Nội dung công việc：

Sử dụng Solidworks để dựng modeling 3D, tạo bản vẽ 2D

• Đổi data từ 2D sang 3D

• Từ bản vẽ PDF dựng thành file data CAD

• Xử lý bản vẽ các bộ phận truyền động cho tàu thủy và máy cơ giới lớn.