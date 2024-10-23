Tuyển Sản xuất Tập đoàn Nhựa Bình Thuận làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Tập đoàn Nhựa Bình Thuận

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô E, Đường N5, N6, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Hướng dẫn đào tạo kết cấu khuôn cho các nhân viên mới cho sản xuất.
- Thiết kế khuôn mẫu, theo dõi quá trình sản xuất khuôn mẫu.
- Phối hợp với nhân viên sản xuất theo dõi và sửa chữa, đánh giá chất lượng khuôn, cải tiên khuôn để đảm bảo tính ổn định trong sản xuất.
- Phát hành bản vẽ 2D,3D cho bộ phận sản xuất.
- Thành thạo Autocad và 1 phần mềm 3D về thiết kế, lập trình khuôn mẫu.
- Quản lý tài sản, máy móc thiết bị.
- Công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các Cơ khí, vật liệu, kỹ thuật, và các ngành liên quan;
- Tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đúc nhựa;
- Am hiểu về máy móc gia công cơ khí: CNC, EDM, WC...
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
- Có khả năng diễn đạt rành mạch, rõ ràng các nội dung cơ bản tới nhiều đối tượng khác nhau;
- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng sắp xếp, tổ chức, lãnh đạo và giải quyết vấn đề;
- Chính trực, tuân thủ, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, gắn kết.

Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực;
- Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Được đào tạo nhiều kỹ năng nhằm phát triển lên vị trí cao hơn;
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;
- Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của toàn Tập đoàn như: Chương trình dã ngoại, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè,....;
- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới các giá trị bền vững;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 973-975-977 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

