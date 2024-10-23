Tuyển Sản xuất Tập đoàn Nhựa Bình Thuận làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô E, Đường N5, N6, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất

- Hướng dẫn đào tạo kết cấu khuôn cho các nhân viên mới cho sản xuất.

- Thiết kế khuôn mẫu, theo dõi quá trình sản xuất khuôn mẫu.

- Phối hợp với nhân viên sản xuất theo dõi và sửa chữa, đánh giá chất lượng khuôn, cải tiên khuôn để đảm bảo tính ổn định trong sản xuất.

- Phát hành bản vẽ 2D,3D cho bộ phận sản xuất.

- Thành thạo Autocad và 1 phần mềm 3D về thiết kế, lập trình khuôn mẫu.

- Quản lý tài sản, máy móc thiết bị.

- Công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các Cơ khí, vật liệu, kỹ thuật, và các ngành liên quan;

- Tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đúc nhựa;

- Am hiểu về máy móc gia công cơ khí: CNC, EDM, WC...

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Có khả năng diễn đạt rành mạch, rõ ràng các nội dung cơ bản tới nhiều đối tượng khác nhau;

- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng sắp xếp, tổ chức, lãnh đạo và giải quyết vấn đề;

- Chính trực, tuân thủ, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, gắn kết.

Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực;

- Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Được đào tạo nhiều kỹ năng nhằm phát triển lên vị trí cao hơn;

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

- Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của toàn Tập đoàn như: Chương trình dã ngoại, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè,....;

- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới các giá trị bền vững;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận

