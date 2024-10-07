Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Phú Đông Lotus Kindergaten, 1 Đ. Trần Thị Vững, An Bình,, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Bạn có trái tim ấm áp và một tài năng đặc biệt với màu sắc? Bạn muốn tạo ra một thế giới đầy màu sắc và những câu chuyện kỳ diệu cho các bé? Hãy cùng chúng tôi vẽ nên những giấc mơ đẹp tại trường mầm non Phú Đông Lotus
Thiết kế các sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online trên các kênh truyền thông của công ty: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing... Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: billboard, standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, leaflet, flyer, voucher,v.v. Theo dõi, chịu trách nhiệm tiến độ sản xuất, in ấn, thi công các ấn phẩm quảng cáo đảm bảo đúng theo yêu cầu của các sự kiện. Làm việc với copywriter và quản lý trực tiếp để lên ý tưởng và thực hiện các thiết kế theo kế hoạch. Thực hiện chụp hình, quay phim, chạy chương trình trong các event. Tham gia cùng Team lên ý tưởng, kế hoạch cho các sự kiện và chiến dịch truyền thông của trường. Các công việc khác theo điều phối của cấp trên.
Thiết kế các sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online trên các kênh truyền thông của công ty: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing...
Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: billboard, standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, leaflet, flyer, voucher,v.v.
Theo dõi, chịu trách nhiệm tiến độ sản xuất, in ấn, thi công các ấn phẩm quảng cáo đảm bảo đúng theo yêu cầu của các sự kiện.
Làm việc với copywriter và quản lý trực tiếp để lên ý tưởng và thực hiện các thiết kế theo kế hoạch.
Thực hiện chụp hình, quay phim, chạy chương trình trong các event.
Tham gia cùng Team lên ý tưởng, kế hoạch cho các sự kiện và chiến dịch truyền thông của trường.
Các công việc khác theo điều phối của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành thiết kế đồ hoạ.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Yêu thích trẻ em, yêu thích sáng tạo các chủ đề và phong cách dành cho thiếu nhi. Sử dụng thành thạo phần mềm và công nghệ thiết kế hiện đại (InDesign, Illustrator, Dreamweaver, AI, Photoshop) Có thể dựng được các video đơn giản là một lợi thế.
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Yêu thích trẻ em, yêu thích sáng tạo các chủ đề và phong cách dành cho thiếu nhi.
Sử dụng thành thạo phần mềm và công nghệ thiết kế hiện đại (InDesign, Illustrator, Dreamweaver, AI, Photoshop)
Có thể dựng được các video đơn giản là một lợi thế.
Kỹ năng, con người:
Tinh thần lạc quan, vui vẻ, tươi tắn, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực phù hợp với môi trường giáo dục. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức.
Tinh thần lạc quan, vui vẻ, tươi tắn, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực phù hợp với môi trường giáo dục.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức.

Tại Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, xem xét điều chỉnh thu nhập hằng năm, lương tháng 13, thưởng cuối năm (theo tình hình hoạt động kinh doanh); Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến với các nhân sự có năng lực; Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, phép năm, các ngày nghỉ có lương,...; Tham gia các hoạt động Team building, tân niên, tất niên, trung thu,... hằng năm; Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều hoạt động phong trào; Các ngày nghỉ hè, phúc lợi cho các ngày dành cho nhân sự ngành giáo dục.
Thu nhập theo năng lực, xem xét điều chỉnh thu nhập hằng năm, lương tháng 13, thưởng cuối năm (theo tình hình hoạt động kinh doanh);
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến với các nhân sự có năng lực;
Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, phép năm, các ngày nghỉ có lương,...;
Tham gia các hoạt động Team building, tân niên, tất niên, trung thu,... hằng năm;
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều hoạt động phong trào;
Các ngày nghỉ hè, phúc lợi cho các ngày dành cho nhân sự ngành giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông

Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 55 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

