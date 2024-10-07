Tuyển Triển Khai Phần Mềm thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Triển Khai Phần Mềm thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Sendo Technology JSC TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Sendo Technology JSC TOP CÔNG TY

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Sendo Technology JSC TOP CÔNG TY

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 17/42 đường Lê Văn Tách, KP. Bình Đường, P.Trường Thọ, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tổ chức triển khai phần mềm đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm/dự án triển khai đến vận hành
Tổ chức công tác triển khai phần mềm theo từng Sprint đến các đối tượng vận hành theo đúng quy trình, bao gồm đảm bảo sản xuất đầy đủ các tài liệu đào tạo và các lớp/buổi đào tạo định kỳ. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành tại địa phương để hình thành những hiểu biết sâu sắc về hoạt động vận hành và đề xuất kế hoạch cải tiến sản phẩm nhằm hoàn thiện các tiêu chí: Thân thiện với người dùng, dễ dùng, thông qua app tính chính xác của hoạt động được tăng, và năng suất được cải thiện. Tổ chức thử nghiệm, đánh giá, thăm dò khách hàng để hiệu chỉnh sản phẩm. Tối ưu hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng
Tổ chức công tác triển khai phần mềm theo từng Sprint đến các đối tượng vận hành theo đúng quy trình, bao gồm đảm bảo sản xuất đầy đủ các tài liệu đào tạo và các lớp/buổi đào tạo định kỳ.
Phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành tại địa phương để hình thành những hiểu biết sâu sắc về hoạt động vận hành và đề xuất kế hoạch cải tiến sản phẩm nhằm hoàn thiện các tiêu chí: Thân thiện với người dùng, dễ dùng, thông qua app tính chính xác của hoạt động được tăng, và năng suất được cải thiện.
Tổ chức thử nghiệm, đánh giá, thăm dò khách hàng để hiệu chỉnh sản phẩm. Tối ưu hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng
Tổ chức ca trực onsite đảm bảo vận hành 24/7
Tổ chức ca kíp onsite vận hành 24/7, ca kíp online 24/7 đảm bảo SLA về Thời gian phản hồi và Thời gian hoàn thành các thắc mắc/Báo lỗi của Vận hành. Tổ chức tài liệu Q&A và các tài liệu đào tạo, kịch bản cho nhân viên/CTV đảm bảo đủ kiến thức/dữ liệu để phản hồi vận hành.
Tổ chức ca kíp onsite vận hành 24/7, ca kíp online 24/7 đảm bảo SLA về Thời gian phản hồi và Thời gian hoàn thành các thắc mắc/Báo lỗi của Vận hành.
Tổ chức tài liệu Q&A và các tài liệu đào tạo, kịch bản cho nhân viên/CTV đảm bảo đủ kiến thức/dữ liệu để phản hồi vận hành.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn/Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên
2. Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 05 năm đảm nhận vị trí tương đương.
Từng làm về sản phẩm phần mềm ERP bán lẻ, vận chuyển, quản lý kho WMS..là một lợi thế
3. Chấp nhận onsite cùng vận hành theo mô hình 24/7.
4. Kỹ năng:
Tư duy sáng tạo, cải tiến liên tục, cải tiến đi từ thực tế vận hành. Có tư duy phản biện, Kĩ năng đàm phán, Thương lượng với Khách hàng/Vận hành. Giải quyết vấn đề và ra quyết định quyết liệt và hiệu quả
Tư duy sáng tạo, cải tiến liên tục, cải tiến đi từ thực tế vận hành.
Có tư duy phản biện, Kĩ năng đàm phán, Thương lượng với Khách hàng/Vận hành.
Giải quyết vấn đề và ra quyết định quyết liệt và hiệu quả

Tại Sendo Technology JSC TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương. Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương. Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất. Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm. Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước. Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm. Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết. Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...). Lương tháng 13 (theo kết quả kinh doanh của Công ty) và Thưởng PMS/Incentive Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.
Thử việc nhận 100% lương.
Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương.
Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất.
Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.
Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.
Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm.
Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết.
Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...).
Lương tháng 13 (theo kết quả kinh doanh của Công ty) và Thưởng PMS/Incentive
Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sendo Technology JSC TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sendo Technology JSC TOP CÔNG TY

Sendo Technology JSC TOP CÔNG TY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

