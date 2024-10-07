Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô O, Đường số 23, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý, thực hiện và giám sát các hoạt động thuộc công tác đào tạo của Trung tâm. Cập nhật, theo dõi hồ sơ giáo viên, hồ sơ xe tập lái và làm báo cáo đúng quy định. Quản lý, hướng dẫn, phân công công việc cho nhân viên phòng đào tạo. Tiếp nhận,giải quyết phản ảnh, đề xuất của giáo viên, khiếu nại của học viên. Lập kế hoạch công tác tuần, công tác tháng. Khảo sát, thăm dò công tác quản lý, đào tạo của thị trường. Báo cáo định kỳ về hoạt động đào tạo cho Ban Giám đốc Trung tâm.

Quản lý, thực hiện và giám sát các hoạt động thuộc công tác đào tạo của Trung tâm.

Cập nhật, theo dõi hồ sơ giáo viên, hồ sơ xe tập lái và làm báo cáo đúng quy định.

Quản lý, hướng dẫn, phân công công việc cho nhân viên phòng đào tạo.

Tiếp nhận,giải quyết phản ảnh, đề xuất của giáo viên, khiếu nại của học viên.

Lập kế hoạch công tác tuần, công tác tháng.

Khảo sát, thăm dò công tác quản lý, đào tạo của thị trường.

Báo cáo định kỳ về hoạt động đào tạo cho Ban Giám đốc Trung tâm.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan đến giáo dục, quản lý giáo dục. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc đào tạo. Đã từng giữ vị trí quản lý trong các đơn vị giáo dục, đào tạo hoặc các phòng ban tương tự. Kinh nghiệm quản lý chương trình đào tạo, thiết kế giáo trình, hoặc phát triển đội ngũ giáo viên. Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Kỹ năng tổ chức: Khả năng lập kế hoạch, phân công công việc và giám sát tiến độ. Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt với cấp trên, đồng nghiệp, giáo viên và đối tác. Kỹ năng diễn đạt, trình bày trước đám đông. Tinh thần trách nhiệm: Luôn đảm bảo chất lượng công việc và trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao. Chủ động: Khả năng tự giác, chủ động trong công việc và đề xuất các giải pháp cải tiến. Đạo đức nghề nghiệp: Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực và tuân thủ quy định pháp luật. Nắm vững các quy định, chính sách về giáo dục và đào tạo. Hiểu biết về các xu hướng, phương pháp giảng dạy hiện đại. Kiến thức về phát triển chương trình đào tạo, đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo. Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao và thay đổi linh hoạt. Có Giấy phép lái xe ô tô B2 và tự lái được xe ô tô.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan đến giáo dục, quản lý giáo dục.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục hoặc đào tạo.

Đã từng giữ vị trí quản lý trong các đơn vị giáo dục, đào tạo hoặc các phòng ban tương tự.

Kinh nghiệm quản lý chương trình đào tạo, thiết kế giáo trình, hoặc phát triển đội ngũ giáo viên.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Kỹ năng tổ chức: Khả năng lập kế hoạch, phân công công việc và giám sát tiến độ.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt với cấp trên, đồng nghiệp, giáo viên và đối tác.

Kỹ năng diễn đạt, trình bày trước đám đông.

Tinh thần trách nhiệm: Luôn đảm bảo chất lượng công việc và trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao.

Chủ động: Khả năng tự giác, chủ động trong công việc và đề xuất các giải pháp cải tiến.

Đạo đức nghề nghiệp: Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực và tuân thủ quy định pháp luật.

Nắm vững các quy định, chính sách về giáo dục và đào tạo.

Hiểu biết về các xu hướng, phương pháp giảng dạy hiện đại.

Kiến thức về phát triển chương trình đào tạo, đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao và thay đổi linh hoạt.

Có Giấy phép lái xe ô tô B2 và tự lái được xe ô tô.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn Có cơ hội thăng tiến trong công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sóng Thần

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin