Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 484, Tờ bản đồ số 5, KP. Khánh Lộc, P. Tân Phước Khánh, TP. Tân, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị các chứng từ cho xuất khẩu / nhập khẩu.

- Làm thủ tục thanh toán TT, DP, LC... cho nhà cung cấp. Mở LC và kiểm tra chứng từ LC.

- Kiểm tra chứng từ nhập khẩu: Invoice, packing list, BL, CO, Health Cert, Insurance cert...

- Liên hệ với các với các đơn vị giao nhận cho đặt tàu, thủ tục hải quan; với các công ty vận chuyển để giao cho khách hàng trong các khu vực khác nhau.

- Phối hợp chặt chẽ với nhà máy và PKD trong các hoạt động nhập/ xuất nguyên vật liệu hàng hóa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành trở lên

- Có kinh nghiệm làm việc XNK từ 01 năm, ưu tiên nghành nội thất

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh+ thưởng cont

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 ( 7h30 – 17h00, nghỉ trưa 11h30 - 13h00), nghỉ 01 thứ 07/ tháng & CN

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

- Được thưởng lương tháng 13 theo hoạt động KD

- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng & ngoại ngữ

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

