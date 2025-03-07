Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

- Lên phương án thiết kế nguyên lý, concept sản phẩm theo yêu cầu tính năng, thẩm mỹ và khả năng gia công.

- Kết hợp với kỹ sư lập trình, kỹ sư thiết kế điện để lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch cho dự án

- Tạo bản vẽ 2D, 3D và mô hình hóa sản phẩm bằng phần mềm CAD (Solidworks, Creo, NX…)

- Thiết kế cơ khí cho robot vận chuyển hàng tự động, robot dịch vụ

- Kiểm soát bản vẽ, BOM list của dự án

- Tối ưu thiết kế để phù hợp với công nghệ sản xuất (CNC, ép nhựa, in 3D…)

- Thực hiện cải tiến, giảm chi phí cho các dự án hiện tại

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên