Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation
- Hà Nội: Lô CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Lên phương án thiết kế nguyên lý, concept sản phẩm theo yêu cầu tính năng, thẩm mỹ và khả năng gia công.
- Kết hợp với kỹ sư lập trình, kỹ sư thiết kế điện để lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch cho dự án
- Tạo bản vẽ 2D, 3D và mô hình hóa sản phẩm bằng phần mềm CAD (Solidworks, Creo, NX…)
- Thiết kế cơ khí cho robot vận chuyển hàng tự động, robot dịch vụ
- Kiểm soát bản vẽ, BOM list của dự án
- Tối ưu thiết kế để phù hợp với công nghệ sản xuất (CNC, ép nhựa, in 3D…)
- Thực hiện cải tiến, giảm chi phí cho các dự án hiện tại
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 22-28
- Số lượng: 02 người
- Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí các trường kỹ thuật như ĐH Bách Khoa, ĐH Công Nghiệp HN, có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế máy tự động …
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế robot chuyển hàng tự động AGV
Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
