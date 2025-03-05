Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

- Phối hợp với khảo sát địa hình, địa chất lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, phương án khảo sát.

- Lên phương án thiết kế công trình, xác định quy mô, khái toán tổng mức đầu tư.

- Thực hiện hồ sơ thiết kế: TKKT, TK BVTC, BPTC công trình giao thông và hạ tầng.

- Tương tác với CĐT, TVGS, Nhà thầu chính để bảo vệ bản vẽ, bản tính, khối lượng, v.v....

· Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành thiết kế giao thông, hạ tầng.

· Co kinh nghiệm về thiết kế giao thông, hạ tầng

· Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng cho thiết kế như AutoCad, Midas, Geoslop, Exel... PM TK đường ưu tiên người biết sử dụng ADS Civil các phần mềm khác liên quan công việc

· Có khả năng tổ chức, quản lý công việc, kiểm tra tiến độ dự án

· Nắm vững và cập nhật các thông tin pháp luật liên quan đến các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan trong nghành thiết kế xây dựng

· Ưu tiên những người có chứng chỉ thiết kế giao thông công trình hạng I, II

· Có tinh thần cầu thị, trung thực và trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực: từ 13.000.000 - 20.000.000, xét tăng lương 1- 2 lần/năm, lương tháng 13, thưởng năng suất.

Lương thêm giờ, tăng ca, phụ cấp đi lại

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định Pháp Luật.

Các hoạt động du lịch, đá bóng hàng, game tổ chức quanh năm. Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6, ngày T7 chiều nghỉ sớm trong tháng (8h00 - 12h00 và 13h10 - 17h00).

