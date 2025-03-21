Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VPI 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

Thiết kế cầu thép và các cấu kiện liện quan theo tiêu chuẩn của Nhật.

Tạo bản vẽ thiết kế về dầm thép (dầm chính, dầm ngang, giằng, ...), bản mặt cầu, đường kiểm tra, hệ thống thoát, hệ thống chống động đất,...

Tính toán khối lượng thép, bê tông, diện tích sơn, ....

Tính toán các yếu tố hình học của cầu.

Tính toán kết cấu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp hệ chính quy, chuyên ngành thiết kế cầu đường.

Có kinh nghiêm, hiểu biết về kết cấu cầu thép hay các kết cấu thép liên quan (sẽ được đào tạo thêm).

Sử dụng thành tạo Autocad, Excel,... biết Autolisp, Autocad API là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc 2- 3 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế cầu.

Có kỹ năng giao tiếp tốt (Đọc, viết, nói) tiếng việt, biết ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật là một lợi thế.

Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 16-25 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực)

Ngày nghỉ lễ theo quy định của Việt Nam và thêm 4 ngày nghỉ hè của công ty;

Giờ làm việc linh hoạt từ 8:00 đến 17:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6;

Overtime tính theo Luật lao động;

Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho nhân viên trên tổng lương;

Ngoài ra có thêm gói bảo hiểm sức khỏe mở rộng và hỗ trợ gói tập sức khỏe cho nhân viên;

Hỗ trợ học phí cho các khóa học phục vụ cho công việc (khóa học tiếng Nhật, khóa học phần mềm...);

Review lương: 2 lần/ năm, thưởng hè + thưởng tết...;

Du lịch công ty, teambuilding, tiệc sinh nhật hàng tháng và các phúc lợi khác;

Có cơ hội làm việc tại Nhật đối với những ứng viên có N3 trở lên.

Cách Thức Ứng Tuyển

