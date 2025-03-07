Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số11, Ngõ 89, Phố Kim Quan Thượng, P. Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu hồ sơ thầu để hiểu rõ yêu cầu thiết kế kết cấu;

2. Làm việc với kiến trúc, cơ điện, đưa ra phương án kết cấu phù hợp;

3. Triển khai bản vẽ thầu, bản vẽ thiết kế kỹ thuật theo yêu cầu đầu bài.

4. Khảo sát hiện trường, hiện trạng phục vụ công việc thiết kế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

• Thành thạo các phần mềm hỗ trợ việc tính toán, thiết kế kết cấu.

• Nắm được kiến thức căn bản về kết cấu BTCT cũng như kết cấu thép

• Có kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ thiết kế kết cấu => Y/C từ 3 năm trở lên

• Có trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh) giao tiếp cơ bản

• Có kinh nghiệm thực hiện thiết kế bằng BIM/Revit/Tekla

Quyền lợi:

• Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định;

• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

• Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho Cán bộ quản lý;

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN Thì Được Hưởng Những Gì

