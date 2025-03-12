Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập phương án, triển khai bản vẽ thiết kế.

- Sử dụng các phần mềm thiết kế để tính toán các cấu kiện tương ứng theo các tiêu chuẩn hiện hành.

- Duyệt các bản vẽ shop của thầu phụ hoặc bản vẽ thiết kế từ các đơn vị tư vấn khác.

- Phối hợp tốt các bộ môn Kiến trúc, M&E... trong quá trình triển khai bản vẽ.

- Làm việc dưới sự hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan

- Am hiểu các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép

- Có kinh nghiệm tương đương từ 2 năm trở lên

- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Sap, Excel,...

- Trách nhiệm trong công việc, cởi mở trong việc chia sẻ và trao đổi kiến thức chuyên môn

- Tính kỷ luật, tự tạo động lực, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

QUYỀN LỢI/CHẾ ĐỘ:

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

QUYỀN LỢI/CHẾ ĐỘ

Cách Thức Ứng Tuyển

