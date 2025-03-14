Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CMEDCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36A, ngõ 41 phố Đông Tác, P. Kim Liên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Khảo sát công trình lên bản vẽ thiết kế

Làm việc với khách hàng các vấn đề liên quan đến kỹ thuật

Lập bảng khối lượng và dự toán cho các hạng mục trong bản vẽ thiết kế

Tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo lựa chọn vật tư, thiết bị đạt thông số kỹ thuật và tiết kiệm chi phí

Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình sản xuất và thi công

Các yêu cầu khác của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nam từ 25-40 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, kiến trúc các trường CĐ, Đại học

Có kinh nghiệm tối thiểu > 2 năm năm ở vị trí tương đương

Sử dụng tốt phần mềm Autocad 2D&3D, MS Project, MS Word, MS Excel

Có khả năng đi công tác ở công trình tại Hà Nội và các tỉnh (ngắn ngày)

Giao tiếp tốt, nhiệt tình trong công việc, sức khỏe tốt

Ham học hỏi, trung thực, thật thà

Tại CÔNG TY TNHH CMEDCO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường hòa đồng, thoải mái, sếp cực kỳ dễ tính

Lương, thưởng, phụ cấp,...: thỏa thuận trực tiếp qua phỏng vấn theo năng lực

Du lịch hàng năm cùng công ty

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.

Đóng BHXH, thưởng lễ, tết từ 1-3 tháng lương tùy theo tình hình hoạt động của công ty, nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết và các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

