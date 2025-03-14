Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CMEDCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CMEDCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CMEDCO
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH CMEDCO

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH CMEDCO

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 36A, ngõ 41 phố Đông Tác, P. Kim Liên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Khảo sát công trình lên bản vẽ thiết kế
Làm việc với khách hàng các vấn đề liên quan đến kỹ thuật
Lập bảng khối lượng và dự toán cho các hạng mục trong bản vẽ thiết kế
Tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo lựa chọn vật tư, thiết bị đạt thông số kỹ thuật và tiết kiệm chi phí
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình sản xuất và thi công
Các yêu cầu khác của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 25-40 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật, kiến trúc các trường CĐ, Đại học
Có kinh nghiệm tối thiểu > 2 năm năm ở vị trí tương đương
Sử dụng tốt phần mềm Autocad 2D&3D, MS Project, MS Word, MS Excel
Có khả năng đi công tác ở công trình tại Hà Nội và các tỉnh (ngắn ngày)
Giao tiếp tốt, nhiệt tình trong công việc, sức khỏe tốt
Ham học hỏi, trung thực, thật thà

Tại CÔNG TY TNHH CMEDCO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường hòa đồng, thoải mái, sếp cực kỳ dễ tính
Lương, thưởng, phụ cấp,...: thỏa thuận trực tiếp qua phỏng vấn theo năng lực
Du lịch hàng năm cùng công ty
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.
Đóng BHXH, thưởng lễ, tết từ 1-3 tháng lương tùy theo tình hình hoạt động của công ty, nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết và các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CMEDCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CMEDCO

CÔNG TY TNHH CMEDCO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 36 ngõ 41, phố Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

