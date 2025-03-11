Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Anmes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số35TT3 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát hiện trạng công trình, lên phương án tư vấn thiết kế hệ thống bể bơi, bể sục, phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt

- Triển khai thiết kế bản vẽ 2D, 3D

- Bóc tách vật tư, khối lượng

- Quản lý chất lượng, giám sát tiến độ công trình

- Công việc khác theo định hướng của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Xác định các tiêu chí năng lực cần thiết tối thiểu để đảm bảo thực hiện công việc (kiến thức, kỹ năng, thái độ,..)

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

- Chuyên ngành: cơ, điện, nước, kiến trúc

- Kiến thức: Thành thạo phần mềm 2D và 3D

- Kỹ năng chuyên môn: Có khả năng phác thảo tốt

- Kỹ năng bổ trợ: Thuyết trình, tư duy, thẩm mỹ

- Thái độ/ Phẩm chất nghề: Năng động, nhạy bén, cẩn thận, chủ động có tinh thần cầu thị trong công việc

- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm triển khai, thi công

- Sức khỏe: Tốt - Giới tính (Ưu tiên nếu có): Nam

Tại Công ty Cổ phần Anmes Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo năng lực: 12 - 15 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực)

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Tăng lương, thưởng theo thâm niên;

- Chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước;

- Thời gian làm viêc: 8h - 17h từ T2 -T7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Anmes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin