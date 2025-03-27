Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 Ngõ 2 Đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, xem xét các bản vẽ và xử lý các vấn đề trong bản vẽ thiết kế.

Lựa chọn và trình báo chủng loại vật liệu và thiết bị.

Lên kế hoạch các phương án thi công.

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thi công.

Giám sát công nhân thi công trên công trường

Có thể đi công tác theo sự điều động của Công ty.

Chi tiết trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành PCCC cấp thoát nước, cơ điện, kiến trúc, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kỹ sư thiết kế PCCC hoặc các vị trí có liên quan.

Sử dụng thành thạo Autocad và phần mềm hỗ trợ kỹ thuật khác phục vụ cho thiết kế hệ thống PCCC.

Nhiệt tình, chịu khó, có trách nghiệm trong công việc được giao.

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Upto 20 triệu, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được nghỉ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Được tham gia BHYT, BHXH và Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ và thưởng theo kết quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN Á ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.