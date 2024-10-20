Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hòa Bình HD làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hòa Bình HD
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Số 88 Tô Hiến Thành, Phường Hải Tân, TP Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lập thiết kế bản vẽ thi công các công trình đường, hạ tầng kỹ thuật, cống thoát nước, vỉa hè,...
Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng.
Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận và Ban giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế giao thông, cầu đường Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm thiết kế: TDT, VNroad,... Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó học hỏi. Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế có chứng chỉ thiết kế giao thông, HTKT
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế giao thông, cầu đường
Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm thiết kế: TDT, VNroad,...
Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó học hỏi.
Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế có chứng chỉ thiết kế giao thông, HTKT
Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hòa Bình HD Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15-20 tr + thưởng hàng tháng (theo năng lực) Hàng năm Thưởng tết và các chế độ đãi ngộ khác 3-10 tháng lương Được tham gia BHXH, BHYT, BHNT theo quy định của nhà nước (Cty đóng cho nhân viên 100%) Nghỉ lễ, tết thưởng đầy đủ theo quy định của nhà nước Công việc ổn định, lâu dài Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Thu nhập: 15-20 tr + thưởng hàng tháng (theo năng lực)
Hàng năm Thưởng tết và các chế độ đãi ngộ khác 3-10 tháng lương
Được tham gia BHXH, BHYT, BHNT theo quy định của nhà nước (Cty đóng cho nhân viên 100%)
Nghỉ lễ, tết thưởng đầy đủ theo quy định của nhà nước
Công việc ổn định, lâu dài
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hòa Bình HD
