Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hòa Bình HD làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Số 88 Tô Hiến Thành, Phường Hải Tân, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập thiết kế bản vẽ thi công các công trình đường, hạ tầng kỹ thuật, cống thoát nước, vỉa hè,... Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng. Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận và Ban giám đốc.

Lập thiết kế bản vẽ thi công các công trình đường, hạ tầng kỹ thuật, cống thoát nước, vỉa hè,...

Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng.

Thực hiện các yêu cầu khác của Trưởng bộ phận và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế giao thông, cầu đường Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm thiết kế: TDT, VNroad,... Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó học hỏi. Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế có chứng chỉ thiết kế giao thông, HTKT

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế giao thông, cầu đường

Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm thiết kế: TDT, VNroad,...

Chăm chỉ, nhiệt tình, chịu khó học hỏi.

Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế có chứng chỉ thiết kế giao thông, HTKT

Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hòa Bình HD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20 tr + thưởng hàng tháng (theo năng lực) Hàng năm Thưởng tết và các chế độ đãi ngộ khác 3-10 tháng lương Được tham gia BHXH, BHYT, BHNT theo quy định của nhà nước (Cty đóng cho nhân viên 100%) Nghỉ lễ, tết thưởng đầy đủ theo quy định của nhà nước Công việc ổn định, lâu dài Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thu nhập: 15-20 tr + thưởng hàng tháng (theo năng lực)

Hàng năm Thưởng tết và các chế độ đãi ngộ khác 3-10 tháng lương

Được tham gia BHXH, BHYT, BHNT theo quy định của nhà nước (Cty đóng cho nhân viên 100%)

Nghỉ lễ, tết thưởng đầy đủ theo quy định của nhà nước

Công việc ổn định, lâu dài

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hòa Bình HD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin