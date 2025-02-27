Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TLT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TLT
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Tính toán, thiết kế hệ thống Phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn hiện hành
- Lập thiết kế kỹ thuật, tính toán thiết kế, bóc khối lượng
- Phối hợp quản lý khớp nối hồ sơ giữa các bộ môn kết cấu, kiến trúc, cơ điện;
- Lập tiến độ thi công và biện pháp thi công, biện pháp an toàn, giám sát thi công
- Phối hợp xử lý điều chỉnh thiết kế (nếu có) và giải đáp vướng mắc trong quá
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường về đào tạo
- Ứng viên biết sử dụng AutoCard
- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành và Ms Office
- Có thái độ tốt và có trách nhiệm với công việc. Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TLT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 7– 15 triệu (Tùy thuộc vào kinh nghiệm)
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TLT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
