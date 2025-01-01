Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐỨC PHÁT WINDOWS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 264 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tầng 5, Tòa nhà Đại Thắng, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Kỹ sư thiết kế

Nhận được thông tin trúng thầu lên phương án đặt hàng nhôm, Phụ kiện.

Lên phương án Bóc Tách, Gia Công.

Lên Hồ sơ gia công - gửi Phòng Sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo các kỹ năng về Auto CaD 2D, 3D

Có kỹ năng bóc tách khối lượng và lập dự toán

Có tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, nhanh tiếp thu cái mới

Chăm chỉ, kiên trì, trách nhiệm

Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Kỹ năng văn phòng (word, excel, powerpoint) ở mức khá trở lên

Có kinh nghiệm trong ngành nhôm kính là một lợi thế

Quyền Lợi

Cơ hội học hỏi không giới hạn khi tham gia vào công ty đang trong quá trình phát triển với nhiều trải nghiệm và thử thách

Cơ hội thăng tiến tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Lương, thưởng cạnh tranh so với thị trường, thưởng vào các dịp lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, đau ốm,...

Bảo hiểm xã hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của luật lao động

Đánh giá năng lực và xem xét điều chỉnh lương hàng tháng

Hoạt động kết nối nhân viên định kỳ hàng tháng

Môi trường làm việc năng động, hoà đồng

Cách Thức Ứng Tuyển

