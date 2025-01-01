Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐỨC PHÁT WINDOWS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐỨC PHÁT WINDOWS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 264 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tầng 5, Tòa nhà Đại Thắng, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận được thông tin trúng thầu lên phương án đặt hàng nhôm, Phụ kiện.
Lên phương án Bóc Tách, Gia Công.
Lên Hồ sơ gia công - gửi Phòng Sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các kỹ năng về Auto CaD 2D, 3D
Có kỹ năng bóc tách khối lượng và lập dự toán
Có tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, nhanh tiếp thu cái mới
Chăm chỉ, kiên trì, trách nhiệm
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Kỹ năng văn phòng (word, excel, powerpoint) ở mức khá trở lên
Có kinh nghiệm trong ngành nhôm kính là một lợi thế
Có kỹ năng bóc tách khối lượng và lập dự toán
Có tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, nhanh tiếp thu cái mới
Chăm chỉ, kiên trì, trách nhiệm
Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Kỹ năng văn phòng (word, excel, powerpoint) ở mức khá trở lên
Có kinh nghiệm trong ngành nhôm kính là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐỨC PHÁT WINDOWS Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi không giới hạn khi tham gia vào công ty đang trong quá trình phát triển với nhiều trải nghiệm và thử thách
Cơ hội thăng tiến tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Lương, thưởng cạnh tranh so với thị trường, thưởng vào các dịp lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, đau ốm,...
Bảo hiểm xã hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của luật lao động
Đánh giá năng lực và xem xét điều chỉnh lương hàng tháng
Hoạt động kết nối nhân viên định kỳ hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, hoà đồng
Cơ hội thăng tiến tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Lương, thưởng cạnh tranh so với thị trường, thưởng vào các dịp lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật, hiếu, hỷ, đau ốm,...
Bảo hiểm xã hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của luật lao động
Đánh giá năng lực và xem xét điều chỉnh lương hàng tháng
Hoạt động kết nối nhân viên định kỳ hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, hoà đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐỨC PHÁT WINDOWS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI