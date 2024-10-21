Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Hồng Thắng - Hòa Thắng - Bắc Bình, Bắc Bình

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiểu rõ công nghệ luyện kim bằng lò hồ quang điện: nguyên lý luyện, cấu tạo lò,... Hiểu rõ quá trình phản ứng hóa học xảy ra trong lò luyện kim, có khả năng thiết kế cấp phối hỗn hợp nguyện vật liệu đầu vào để đạt yêu cầu sản xuất Hiểu rõ, có kinh nghiệm về nguyên vật liệu, phụ gia,...tham gia vào quá trình luyện kim Công tác hoạch định, đề xuất, tham mưu các hoạt động liên quan đến chất lượng thành phẩm Kiểm soát, quản lý, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình luyện kim theo đúng quy trình công nghệ Báo cáo các nội dung liên quan đến công việc luyện kim theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm với vị trí tương đương; Có trách nhiệm với công việc; Đam mê, trung thực, chịu khó học hỏi trong công việc. Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên

- Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa, Cơm trưa miễn phí tại cănteen

- Thưởng các ngày lễ (Women day, 30/4, 02/9, 01/6 cho nhân viên có con dưới 14 tuổi), thưởng tết dương lịch, tết Âm lịch, lương tháng 13

- Thưởng sinh nhật hàng năm

- Thưởng nhân viên Xuất sắc/ Giỏi/ Khá hàng năm

- Bảo hiểm y tế, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại công ty

- Hoạt động teambuilding kết nối nhân viên hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

