Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
- Bình Thuận: Hồng Thắng
- Hòa Thắng
- Bắc Bình, Bắc Bình
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận
Hiểu rõ công nghệ luyện kim bằng lò hồ quang điện: nguyên lý luyện, cấu tạo lò,...
Hiểu rõ quá trình phản ứng hóa học xảy ra trong lò luyện kim, có khả năng thiết kế cấp phối hỗn hợp nguyện vật liệu đầu vào để đạt yêu cầu sản xuất
Hiểu rõ, có kinh nghiệm về nguyên vật liệu, phụ gia,...tham gia vào quá trình luyện kim
Công tác hoạch định, đề xuất, tham mưu các hoạt động liên quan đến chất lượng thành phẩm
Kiểm soát, quản lý, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình luyện kim theo đúng quy trình công nghệ
Báo cáo các nội dung liên quan đến công việc luyện kim theo yêu cầu của BGĐ
Hiểu rõ công nghệ luyện kim bằng lò hồ quang điện: nguyên lý luyện, cấu tạo lò,...
Hiểu rõ quá trình phản ứng hóa học xảy ra trong lò luyện kim, có khả năng thiết kế cấp phối hỗn hợp nguyện vật liệu đầu vào để đạt yêu cầu sản xuất
Hiểu rõ, có kinh nghiệm về nguyên vật liệu, phụ gia,...tham gia vào quá trình luyện kim
Công tác hoạch định, đề xuất, tham mưu các hoạt động liên quan đến chất lượng thành phẩm
Kiểm soát, quản lý, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình luyện kim theo đúng quy trình công nghệ
Báo cáo các nội dung liên quan đến công việc luyện kim theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 3 năm với vị trí tương đương;
Có trách nhiệm với công việc;
Đam mê, trung thực, chịu khó học hỏi trong công việc.
Chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa, Cơm trưa miễn phí tại cănteen
- Thưởng các ngày lễ (Women day, 30/4, 02/9, 01/6 cho nhân viên có con dưới 14 tuổi), thưởng tết dương lịch, tết Âm lịch, lương tháng 13
- Thưởng sinh nhật hàng năm
- Thưởng nhân viên Xuất sắc/ Giỏi/ Khá hàng năm
- Bảo hiểm y tế, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại công ty
- Hoạt động teambuilding kết nối nhân viên hàng quý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI