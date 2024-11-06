Tuyển Nhân viên môi trường công ty TNHH United Foods làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

công ty TNHH United Foods
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại công ty TNHH United Foods

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Long Thành, Tam An, Long Thành, Đồng Nai, Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn. - Đảm bảo chất lượng môi trường luôn đạt chuẩn quy định của hệ thống quản lý chất lượng và quy định của nhà nước. - Phân công trách nhiệm cho việc thực hiện kiểm soát nguyên liệu, vật tư, nhãn hàng hóa đầu vào cho quá trình sản xuất và kiểm soát sản phẩm từ đầu vào của quá trình sản xuất cho đến đầu ra thành phẩm và nhập thành phẩm, giám sát chất lượng môi trường không khí, khí thải, rác thải, nước thải nguy hại bên trong xưởng sản xuất và xung quanh nhà máy. - Kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc đã phân công cho nhân viên thực hiện. - Đảm bảo duy trì công tác quản lý tài liệu, hồ sơ chất lượng theo hệ thống ISO 9001- 2015 và hệ thống ISO 14001- 2015. - Đảm bảo các hoạt động kiểm soát chất lượng ở nhà máy, cho đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất tại nhà máy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc - Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các ngành: Hóa học, Công nghệ Hóa. - Kỹ năng: Vi tính văn phòng,Phân tích, đánh giá số liệu, khả năng tư duy, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt. - Giới tính: Nam/Nữ - Kinh nghiệm: 2 năm trở lên trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng – Môi trường.
Có nhận và đào tạo sinh mới ra trường.

Tại công ty TNHH United Foods Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương chính thức + Phụ cấp tiền cơm. -
Tham gia BHXH đầy đủ theo luật Lao động, Luật BHXH- BHYT- BHTN.
- Thưởng Lễ, Tết hàng năm. - Chế độ phúc lợi khác như: Hỗ trợ cơm trưa, Đồng phục, Du lịch, cưới hỏi, sinh nhật, khám sức khỏe định kì... - Chế độ đào tạo, huấn luyện với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH United Foods

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH United Foods

công ty TNHH United Foods

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

