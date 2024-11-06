Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM)

Kỹ sư tự động hoá

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Thăng Long II

- Dị Sử, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Mektec cần tuyển SỐ LƯỢNG LỚN Kỹ sư bộ phận Kỹ thuật
Ứng viên có kinh nghiệm về PLC/HMI/C#/SMT/AOI/ICT có thể lựa chọn các việc làm phù hợp năng lực và định hướng nghề nghiệp
Setup máy mới
Cải tiến máy trong công đoạn
Record các vấn đề xảy ra trên line, làm báo cáo sự cố và các vấn đề phát sinh
Thực hiện công việc theo cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật
Có từ 1 năm kinh nghiệm chuyên môn về PLC/ICT/SMT.. trong công ty sản xuất trở lên là lợi thế
Có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Tin học văn phòng Khá
Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình

Tại CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.
- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng...
- Nhiều tuyến xe đưa đón CNV từ Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương.
- Có bảo hiểm 24/7 cho toàn bộ CNV, Bảo hiểm sức khỏe cho cấp quản lý.
- Văn hóa công ty tôn trọng con người, môi trường làm việc trẻ năng động, đa quốc gia như Nhật, Hàn, Mỹ, Trung, Thái..
- Có chế độ đào tạo và phát triển nhân tài, đội ngũ kế nhiệm: công nhân viên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng để phát triển sự nghiệp và bản thân ( Các Khóa kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, excel, Tiếng Anh, Tiếng Nhật...) đa nền tảng: Trực tiếp, online, Tư vấn (Mentoring), Khai vấn ( Coaching).
- Thư viện công ty với trên 1000 đầu sách nhiều lĩnh vực dành cho gia đình công nhân viên mượn, tham khảo.
- Cơ sở vật chất văn phòng, nhà máy, khu nghỉ dành cho công nhân viên sạch sẽ, hiện đại, tiện nghi bậc nhất khu công nghiệp, thường xuyên được đón tiếp khách cấp tỉnh, trung ương đến thăm.
- Công ty có nhiều hoạt động gắn kết cho công nhân viên: Du lịch hè, liên hoan cuối năm, ngày hội gia đình, nhiều hoạt động, hội thi sôi nổi: Ngày hội thể thao, Hội xuân, Khéo tay 8/3.
- Được phát huy sở thích, thể mạnh ở các hoạt động câu lạc bộ: Câu lạc bộ Truyền thông, câu lạc bộ Tiếng Anh, Văn nghệ, Thể thao.
- Có hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ công nhân viên công ty và dân cư khu vực lân cận có hoàn cảnh khó khăn hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất số K-3 & 4 Khu Công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job243487
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GPOWER Việt Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH GPOWER Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH GPOWER Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Hạn nộp: 26/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GPOWER Việt Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH GPOWER Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH GPOWER Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Hạn nộp: 26/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần công nghệ OKAI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ OKAI
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm