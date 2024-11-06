Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Thăng Long II - Dị Sử, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Mektec cần tuyển SỐ LƯỢNG LỚN Kỹ sư bộ phận Kỹ thuật

Ứng viên có kinh nghiệm về PLC/HMI/C#/SMT/AOI/ICT có thể lựa chọn các việc làm phù hợp năng lực và định hướng nghề nghiệp

Setup máy mới

Cải tiến máy trong công đoạn

Record các vấn đề xảy ra trên line, làm báo cáo sự cố và các vấn đề phát sinh

Thực hiện công việc theo cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật

Có từ 1 năm kinh nghiệm chuyên môn về PLC/ICT/SMT.. trong công ty sản xuất trở lên là lợi thế

Có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Tin học văn phòng Khá

Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình

Tại CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.

- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng...

- Nhiều tuyến xe đưa đón CNV từ Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương.

- Có bảo hiểm 24/7 cho toàn bộ CNV, Bảo hiểm sức khỏe cho cấp quản lý.

- Văn hóa công ty tôn trọng con người, môi trường làm việc trẻ năng động, đa quốc gia như Nhật, Hàn, Mỹ, Trung, Thái..

- Có chế độ đào tạo và phát triển nhân tài, đội ngũ kế nhiệm: công nhân viên được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng để phát triển sự nghiệp và bản thân ( Các Khóa kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, excel, Tiếng Anh, Tiếng Nhật...) đa nền tảng: Trực tiếp, online, Tư vấn (Mentoring), Khai vấn ( Coaching).

- Thư viện công ty với trên 1000 đầu sách nhiều lĩnh vực dành cho gia đình công nhân viên mượn, tham khảo.

- Cơ sở vật chất văn phòng, nhà máy, khu nghỉ dành cho công nhân viên sạch sẽ, hiện đại, tiện nghi bậc nhất khu công nghiệp, thường xuyên được đón tiếp khách cấp tỉnh, trung ương đến thăm.

- Công ty có nhiều hoạt động gắn kết cho công nhân viên: Du lịch hè, liên hoan cuối năm, ngày hội gia đình, nhiều hoạt động, hội thi sôi nổi: Ngày hội thể thao, Hội xuân, Khéo tay 8/3.

- Được phát huy sở thích, thể mạnh ở các hoạt động câu lạc bộ: Câu lạc bộ Truyền thông, câu lạc bộ Tiếng Anh, Văn nghệ, Thể thao.

- Có hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ công nhân viên công ty và dân cư khu vực lân cận có hoàn cảnh khó khăn hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEKTEC MANUFACTURING (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.